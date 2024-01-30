İki ailenin takı kavgasında öldürülen kadının kocasının ifadesi ortaya çıktı

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Olay, 19 Haziran 2022'de Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Kaza Sokak'ta meydana geldi. Şencan ailesi, katıldıkları Dağtekin ailesinin düğününde gelin ve damada çeyrek altın taktı. Bunun üzerine Dağtekin ailesinin bireyleri, "Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?’ deyince tartışma yaşandı. Düğün sonrası mahallede karşılaşan 2 aile arasında bu kez kavga çıktı. Yılmaz Şencan, kavga sırasında yanındaki tabancasını ateşledi. Mermiler, Tarık Öztunç (33), Tayfun Dağtekin (37) ve Yılmaz Şencan'ın eşi Gülten Şencan'a isabet etti. Gülten Şencan hastanede hayatını kaybetti, diğer yaralılar tedavileri sonrası taburcu oldu.