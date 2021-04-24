IKEA saat kaçta açılıyor/kapanıyor? IKEA Çalışma Saatleri 2021

IKEA ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve IKEA açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. IKEA çalışma saatleri koronavirüs kapsamında alınan önlemler dahilinde hafta içi 09.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

IKEA Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

IKEA çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.30 'da açılıyor ve 17.30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

IKEA Öğle Arası Saat Kaçta?

IKEA öğle arası vermemektedir.

IKEA Hafta Sonu Açık Mı?

IKEA, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmet vermektedir.

IKEA Bayramlarda Açık Mı?

IKEA, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmaktadır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

IKEA, İsveç kökenli uluslararası bir mobilya mağazasıdır. 2005'te 20'den fazla mağazası hizmete açıldı. Aralık 2016 itibarıyla 48 ülkede 392 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalar, çoğu Avrupa'da olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya'da vardır. İsrail ve diğer Orta Doğu ülkelerinde de mağazası bulunan ender zincirlerden biridir.

IKEA, üreticiler ile OEM anlaşmaları yaparak kendi mağazaları için üretim yaptırır. Bununla beraber ürünler demonte olarak satıldığı için hacimsel olarak az yer kaplarlar. Bu sayede ürünlerin nakliye, stoklama ve üretim maliyetleri minimumda tutulur. IKEA sattığı ürünlerin kalite-fiyat oranı sayesinde bugün dünyanın en yaygın mobilya mağaza zincirine sahiptir. Her IKEA mağazasının içinde bir restoran ve çıkış kafesi bulunmaktadır. Restoran kısmında İsveç mutfağında tüketilen yemekler ağırlıklı olup pek çok farklı menü yer almaktadır.

IKEA merkez Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 62, Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. IKEA merkez şubesine 0216 528 05 55 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 528 05 07 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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