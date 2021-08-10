İHA ve ATAK’tan nokta atışı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristler, TSK unsurlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulundu. Teröristlerin insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edilmesinin ardından harekete geçildi. Mehmetçik, teröristleri anbean takip ederek en doğru zamanda operasyon için düğmeye bastı.

Yerli ve milli üretim ATAK helikopterlerinin de katıldığı operasyonla teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Fırtına obüsü ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) gibi kara ateş destek vasıtalarının da görev aldığı operasyonda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu değerlendirildi. MSB’den yapılan açıklamada “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist daha Mehmetçiklerimiz tarafından inlerinde etkisiz hale getirildi” denildi.



MEHMETÇİK TARİH YAZIYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçen hafta katıldığı Özel Kuvvetler İhtisas Kursu’nun kapanış töreninde, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini, Mehmetçiğin tarih yazmayı sürdürdüğünü belirterek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 1 Ocak’tan itibaren bin 631 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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