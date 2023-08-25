×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İğrenç iddia! Kaçırdılar... Taciz ettiler...

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Etimesgut#Savcılık
İğrenç iddia Kaçırdılar... Taciz ettiler...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 07:00

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Recep K. (21), iddiaya göre 16 Ağustos günü, eski sevgilisi Beyzanur B.’nin dayısı Necmettin B. ve ağabeyi Gürkan B. tarafından kaçırılarak Ayyıldız Mahallesi’ndeki ıssız bir alana götürüldü.

Haberin Devamı

Dayı ve ağabey, Recep K.’dan, Beyzanur B.’den uzak durmasını söyleyerek darbetti. İddiaya göre, dayı ve ağabey daha sonra Recep K.’nin üzerindeki kıyafetleri çıkarttırıp, telefonla video çekerek cinsel saldırıda bulundu. Ardından otomobile bindirilen ve arabayla Beyzanur B.’nin babasına götürülen Recep K., araç durduğu sırada kaçmayı başardı. Hastaneye gidip darp raporu alan Recep K., olayla ilgili olarak Necmettin B. ve Gürkan B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından daha sonra ek arama ve şüphelilerin tekrar gözaltına alınması kararı verildi.

Olayla ilgili olarak konuşan Recep K., bir yıldır sevgili oldukları Beyzanur B. ile ailesi öğrendikten sonra ayrıldıklarını belirterek, “Sonrasında kız arkadaşım, ‘Seni bir parkta bekliyorum’ diye bana mesaj attı. Parkta kızın dayısı ve ağabeyi tarafından bana tuzak kurulmuş. Beni zorla bir arabaya bindirdiler. Ayyıldız Mahallesi’nde boş bir tepeye götürdüler. Çırılçıplak videolarımı çekip cinsel saldırıda bulundular. Darbettiler. Daha sonra olayı savcılığa anlattım. Ancak serbest bırakıldılar. Ama şu anda soruşturma devam ediyor. Adalet arıyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Etimesgut#Savcılık

BAKMADAN GEÇME!