İğrenç iddia! Kaçırdılar... Taciz ettiler...

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Dayı ve ağabey, Recep K.’dan, Beyzanur B.’den uzak durmasını söyleyerek darbetti. İddiaya göre, dayı ve ağabey daha sonra Recep K.’nin üzerindeki kıyafetleri çıkarttırıp, telefonla video çekerek cinsel saldırıda bulundu. Ardından otomobile bindirilen ve arabayla Beyzanur B.’nin babasına götürülen Recep K., araç durduğu sırada kaçmayı başardı. Hastaneye gidip darp raporu alan Recep K., olayla ilgili olarak Necmettin B. ve Gürkan B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından daha sonra ek arama ve şüphelilerin tekrar gözaltına alınması kararı verildi.

Olayla ilgili olarak konuşan Recep K., bir yıldır sevgili oldukları Beyzanur B. ile ailesi öğrendikten sonra ayrıldıklarını belirterek, “Sonrasında kız arkadaşım, ‘Seni bir parkta bekliyorum’ diye bana mesaj attı. Parkta kızın dayısı ve ağabeyi tarafından bana tuzak kurulmuş. Beni zorla bir arabaya bindirdiler. Ayyıldız Mahallesi’nde boş bir tepeye götürdüler. Çırılçıplak videolarımı çekip cinsel saldırıda bulundular. Darbettiler. Daha sonra olayı savcılığa anlattım. Ancak serbest bırakıldılar. Ama şu anda soruşturma devam ediyor. Adalet arıyorum” dedi.