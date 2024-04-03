Kimse sorumluluktan kaçamaz

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Kaynaklara göre Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değerlendirmede, hayat pahalılığı, COVID-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart’ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığını belirttiği ifade edildi.

VATANDAŞLA DUVAR ÖRÜLEMEZ

Erdoğan’ın vatandaşlardan gelen şikayetleri gündeme getirdiği, parti yönetimi, il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görülmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele edilmesinin öneminin altını çizdiği de alınan bilgiler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti’nin vatandaşla arasına duvar öremeyeceğini, bunun en büyük düşman olduğunu, hangi konumda olursa olsun millete karşı olumsuz tutumlarda bulunanların hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını net bir biçimde belirttiği de ifade ediliyor.

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AK Parti yönetimi, Cumhur İttifakı partilerinin rekabet ettiği ve bu nedenle CHP’nin kazandığı Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illerin durumunun da ayrıca değerlendirilecek. Parti kaynaklarına göre toplantıda özeleştiri yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır AK Parti’nin arkasında duran milletin bu kez kendilerini neden ikinci parti yaptığının çok iyi analiz edilmesi gerektiği görüşünde. Erdoğan’ın ayrıca, ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunduğunu söylediği, acizler ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçunun millete atılamayacağını, AK Parti’nin hatayı millette aramak gibi bir geleneğinin asla olmadığını ve olamayacağını belirttiği öğrenildi.

22 YILLIK MÜCADELE

Erdoğan’ın toplantıda, kendisi dahil parti yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını, oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemeyeceğini, bunun kolaycılık olacağını ve nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu ifade ettiği belirtildi. Erdoğan’ın eleştirdikleri partilere benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti’nin hatalarını görüp kendisini toparlaması gerektiğini, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda olduğunu, bu yüzden 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine izin verilemeyeceğini söylediği de öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’deki iftar programının ardından bir kafeye uğrayarak vatandaşlarla sohbet etti.