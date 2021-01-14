İddianame: Tuma Çelik dolaylı olarak kabul etti

İFTİRAYI GEREKTİRİR HUSUS YOK

İddianamede Çelik’in, D.K.’yı arabasıyla alarak kendisine ait olan eve götürdüğü, bir müddet sohbet ettikten sonra şüphelinin yaptığı kahveyi birlikte içtikleri, akabinde şüphelinin müştekiye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Müştekinin daha önce hiç görüşmediği birisinden maddi menfaat temin etmek amacıyla şantajda bulunmasının mümkün olmadığı anlatılan iddianamede, müştekinin iffet ve onuruna ilişkin bir hususta şüpheli milletvekiline iftira atmasını gerektirir nitelikte herhangi bir husumet iddiasının bulunmadığı belirtildi. Müştekinin özü itibariyle değişmeyen beyanlarının şüpheli tarafından “tevil yoluyla” kabul edildiği belirtildi.