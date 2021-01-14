İddianame: Tuma Çelik dolaylı olarak kabul etti
Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ iddiasıyla hazırlanan iddianamede, mağdur D.K.’nin beyanlarının, şüpheli tarafından tevil (iddiayı açıkça kabul veya reddetmeyerek dolaylı anlatımlarla - ki hukukta buna “kaçamaklı” diyorlar - kabul edilmesidir. Örtülü, mahcup, sebepli ve dolaylı kabul) yoluyla kabul edildiği belirtildi. İddianamede Çelik’e 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.
İFTİRAYI GEREKTİRİR HUSUS YOK
İddianamede Çelik’in, D.K.’yı arabasıyla alarak kendisine ait olan eve götürdüğü, bir müddet sohbet ettikten sonra şüphelinin yaptığı kahveyi birlikte içtikleri, akabinde şüphelinin müştekiye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Müştekinin daha önce hiç görüşmediği birisinden maddi menfaat temin etmek amacıyla şantajda bulunmasının mümkün olmadığı anlatılan iddianamede, müştekinin iffet ve onuruna ilişkin bir hususta şüpheli milletvekiline iftira atmasını gerektirir nitelikte herhangi bir husumet iddiasının bulunmadığı belirtildi. Müştekinin özü itibariyle değişmeyen beyanlarının şüpheli tarafından “tevil yoluyla” kabul edildiği belirtildi.
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