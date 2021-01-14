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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İddianame: Tuma Çelik dolaylı olarak kabul etti

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
İddianame: Tuma Çelik dolaylı olarak kabul etti
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Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’ iddiasıyla hazırlanan iddianamede, mağdur D.K.’nin beyanlarının, şüpheli tarafından tevil (iddiayı açıkça kabul veya reddetmeyerek dolaylı anlatımlarla - ki hukukta buna “kaçamaklı” diyorlar - kabul edilmesidir. Örtülü, mahcup, sebepli ve dolaylı kabul) yoluyla kabul edildiği belirtildi. İddianamede Çelik’e 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.

İFTİRAYI GEREKTİRİR HUSUS YOK

İddianamede Çelik’in, D.K.’yı arabasıyla alarak kendisine ait olan eve götürdüğü, bir müddet sohbet ettikten sonra şüphelinin yaptığı kahveyi birlikte içtikleri, akabinde şüphelinin müştekiye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Müştekinin daha önce hiç görüşmediği birisinden maddi menfaat temin etmek amacıyla şantajda bulunmasının mümkün olmadığı anlatılan iddianamede, müştekinin iffet ve onuruna ilişkin bir hususta şüpheli milletvekiline iftira atmasını gerektirir nitelikte herhangi bir husumet iddiasının bulunmadığı belirtildi. Müştekinin özü itibariyle değişmeyen beyanlarının şüpheli tarafından “tevil yoluyla” kabul edildiği belirtildi.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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