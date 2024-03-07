İçişleri Bakanı Yerlikaya: Terör örgütlerine göz açtırmıyoruz

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak için bugün memleketi Konya'ya geldi. Bakan Yerlikaya ilk olarak Akşehir ilçesinde çarşı esnafını ziyaret etti. Burada toplanan kalabalığa 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kaldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin Akşehir ve diğer ilçe belediye başkan adayları ile Konya Büyükşehir Belediyesi başkanı adayına oy istedi. Yerlikaya, ''31 Mart'a artık sayılı günler kaldı. Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kaldı. 14-28 Mayıs'ta Konya'mız nasıl, genel seçimlerde büyük bir başarıya imza attıysa, Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı da biz başta büyükşehir olmak üzere, bütün ilçelerimizde gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, şehirlerimizin, belediyelerinde o mührü şehir eminlerine teslim etmenin ne demek olduğunu Allah'ın izniyle göstereceğiz'' dedi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, ''1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'ye ve tüm gönül coğrafyamıza ve dünyaya gerçek belediyeciliğin ne olduğunu, gönülden gönüle hasbi, hadim olmanın ne demek olduğunu, şehirlerin sultanı, medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuza gösterdi. Ama o gösteriş, o bu işin gerçekleştirilmesine Türkiye'de ilk önce yakalayan belediyede hiç şüphesiz Konya belediyeciliği oldu. Konya belediyeciliği de değerli kardeşlerim, o gerçek belediyeciliğinin en güzel uygulamalarını, o günden, bu yana Allah'ın izniyle yapıyor, geliyor'' diye konuştu.

Akşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri kapı kapı gezip anlatılmasını isteyen Yerlikaya, kalabalığa ''Kapı kapı gezip anlatıp, onları da bu hadim hizmet mührünün altında toplamaya var mıyız?'' diye sordu. Kalabalık da "Varız" diye cevap verdi. Yerkikaya, ''Bu bu ses olmadı. Hiç kusura bakmayın. Bu ses Tuzlukçu'dan bile duyulmadı. Şimdi, tekrar soruyorum?' dedi. Bu sırada kalabalıktan bir kişi "İstanbul bizim" diye bağırdı. Bakan Yerlikaya da, ''Tabii ki. Ora da muradına erecek. Hiç merak etme. Allah'ın izniyle'' dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akşehir gezisinde AK Partinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada terörle mücadeleye değinerek şunları söyledi:

Haberin Devamı

''İçişleri Bakanlığı olarak, 4 Haziran'da göreve başladım. O günden bugüne, hiç durmadan, duraksamadan, ışığımız sönmeden, kara Vatanda, deniz vatanda, siber vatanda Türkiye'nin huzuru, diyerek yollara çıktık. Biz gece gündüz demeden, bakın hain terör örgütü PKK başta olmak üzere, terör örgütünün her birine göz açtırmıyoruz. Bunların nefeslerini kesip, etkisiz hale getirmek de kararlıyız. Başta PKK olmak üzere biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunların ne hallere düştüğünü biliyorsunuz. Terörü kaynağından, sınırımızın ötesinden, Savunma Bakanlığımız, içeride İçişleri Bakanlığı ama aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı’yla beraber biliyorsunuz, nokta atışıyla, bunları tek tek etkisiz hale getiriyoruz. Yakaladığımızda ne yapıyoruz, hamdolsun biz hukuk devletiyiz, götürüp adalete teslim ediyoruz. Başka ne yapıyoruz, organize suç örgütlerine, onların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Görüyorsunuz değil mi? 'Kafes' ve 'Mahzen' operasyonlarıyla bunları ne yapıyoruz, alıyoruz, götürüp adaleti teslim ediyoruz. Biz, milletimize, hiçbir suç işlemekte kibirlenenlerin şekil yapmalarına müsaade edemeyiz. Hiç kusura bakmasınlar.''

Haberin Devamı

ZEHİR TACİRLERİ, GÖÇMEN KAÇAKÇILĞI, ORGANİZATÖRLERLE MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, göçle mücadelenin de devam ettiğini belirterek, ''Aynı şekilde gençlerimizi, vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret eden zehir tacirlerine de göz açtırmıyoruz. Bunlarla ilgili de gece, gündüz demeden, en büyüğünden, en küçüğüne ayrım yapmaksızın, bunların da karşılarındayız. Organize suç örgütleri ile zehir tacirlerinin yanında çok hassas olduğumuz bir konu da nedir? Düzensiz göçle mücadele ve bunlara sebep olan sözüm ona kibirlenen, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de nefes aldırmıyoruz. Geldiğimiz günden beri bunlarla ilgili sayılarını her gün veriyorum biliyorsunuz. 2024 yılının içerisinde göreceksiniz, göçün kaynağında mücadelemiz, hudutlarımızdaki, hudut kartallarımızın duruşu ve içeride bizim İçişleri ailesi olarak göz açtırmadan mobil göç araçlarımızla birlikte bunları sorunsuz, sıkıntısız yakalamamız ve memleketlerini geri göndermekle ilgili kararlığımızı hiçbir gün ara vermeksizin Allah'ın izniyle devam ettirmeye kararlıyız. Bunları da her zaman sizlere sabahleyin günün aydınlığı bereketi üzerimize doğduğu zaman sizlerle paylaşıyorum ''diye konuştu.