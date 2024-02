İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 aylık dönemimizde olaylar süratle aşağı doğru iniyor

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Üsküdar'da Antikacılar Çarşısı'nda kahvaltı programına katıldı. Kahvaltıda Üsküdar esnafıyla bir araya gelen Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti. Programda konuşan Bakan Yerlikaya'nın gündeminde Bakanlık olarak suçlarla mücadele noktasında yaptıkları çalışmalar vardı.

"OLAYLAR SÜRATLE AŞAĞI DOĞRU İNİYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "'Her şeyin başı huzur' derdi eskiden büyüklerimiz. Ve peşinden derlerdi ki, 'Evladım Allah huzurdan ayırmasın'. Göreve ilk başladığımız zaman arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman dedik ki bizim üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Vebali büyük iş yapıyoruz. Öyle bir cümle, öyle bir motto bulalım ki insanlar duyduğu zaman gönüllerinde bir hoşluk, gönüllerinde bir sıcaklık olsun ve peşinden bize dua etsinler. Neyi bulduk; 'Türkiye'nin huzuru' dedik. İçişleri Bakanlığı, polisi, jandarması, sahil güvenliği ile beraber bütün suç türlerini sahada yüreğiyle, cesaretiyle, sizden almış olduğu destekle, duayla, azimle, kararlılıkla, ne yapıyor suçları önlemek için gayret gösteriyor. Birinci görevimiz önlemek. İkinci görevimiz eğer bir suç işlendiyse bir an önce bunu yakalayıp, adalete teslim etmek, bu noktada biz çalışıyoruz. Dün akşam bir kanalda da bunu söyledim. Mallara karşı işlenen suçlarda, kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemimizde Allah'a hamd olsun, olaylar süratle aşağı doğru iniyor. Var olan olayları aydınlatma oranlarımız da hep daha yukarıya gidiyor. Sadece bir suç türü ile ilgili örnek vereyim. 2024'ün ilk 2 ayı ocak ve şubat ayını, 2023'ün ocak ve şubat ayıyla kıyaslıyoruz. Bu yılın 2 ayını geçen yılın aynı devresiyle kıyasladığımız zaman evden hırsızlık daha önce, 1 gün ortalaması, Türkiye ortalaması, 166'yken dün ortalaması 101'e düşmüş. Türkiye genelinde söylüyorum. Burada söylemek istediğimiz şey şu; bütün hırsızlık türlerinde şu ana karşı olan tüm suç türlerinde bizim yapmaya çalıştığımız kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz bilin ki kendisi ile yarışıyor. Tüm bunları yaparken vatandaşımıza onun emrinde ve onun huzuru için, onu memnun etmek için gönülden gönle bir duruş sergileyerek Allah'ın izni ile her gün bir önceki günden, her ay bir önceki aydan daha iyiye gitme noktasında heyecanlı ve azimle çalışıyor. Bilin ki çalışmaya da devam edecek" dedi.

Haberin Devamı

"MURAT KURUM KARDEŞİMİZİ BÜYÜKŞEHİR EMİNİ YAPACAĞIZ"

Haberin Devamı

31 Mart seçimlerine yönelik konuşan Yerlikaya, "Nasıl Mayıs 14 ve 28'de merkezi hükümeti, cumhurbaşkanlığını, parlamentomuzu taçlandırdıysanız; Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir emini yapacağız. 39 ilçede tıpkı Üsküdar'da olduğu gibi bu kardeşlerimiz her birini bulunduğu yerde Allah'ın izni ile şehrin emini yapacağız" diye konuştu.

"MERKEZ MAHALLELERİYLE ALAKALI İMAR PLANI ÇALIŞMASI YAPTIK"

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bir müjde ile sözlerimi bitiriyorum. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz 1-2 ay içerisinde Üsküdar'ımızın merkez mahalleleri ile alakalı bir imar planı çalışması yaptık. 11 mahallemizde biliyorsunuz, en az 800 metrekarelik bir alan, bir tapu alanını toparlarsanız buraya ilave 1- 1.5 katlık yeni imar hakları getirdik. Bunları mahallelerimizde, bütün mahallelerde ben özellikle gezdiğim kahvelerde, derneklerde hemşerilerimize anlattım. Şimdi bu imar planı asıl sizi ilgilendiriyor. Asıl merkez mahallelerimizi, bu çarşımızı ilgilendiriyor. Bu ilave 1 kat konusu hatta 1.5 kat konusu o buçuk dediğimin üsteki katın parapentlerinin yüksekliği 80 santimetreden 220 santimetreye çıkartıyoruz. Bakın bu önemli bir konu, özellikle bakın burada kapalı çarşı, arkadaki çarşılar, şu bizim eski adıyla Yunus Emre hastanesinden devam eden alanlar, Ahmediye bölgesi, Hakimiyet-i Milliyet Caddesi yani Üsküdar'ımızdaki tüm merkezdeki ticari alanlardaki bu alanların hepsi bu ilave imarlardan yararlanıyor. Yeni dönemde inşallah çarşımızla dönüşümle ilgili birlikte hareket edeceğiz hem imar hakları hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın biliyorsunuz bir takım avantajları var. Yarısı bizden kampanyası hem de yeni dönemde inşallah büyükşehir belediye başkan adayımız ve inşallah başkanımız Murat Kurum da açıkladı. 'İBB olarak yarısı bizden ilave edeceğiz' dediler. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz, Çevre Bakanlığımız ve Üsküdar belediyemiz olarak bir taraftan bu işlerle ilgili sizlere maddi imkanlar diğer taraftan bu imardaki artışlarla beraber emin olun bu merkezdeki özel bu vatandaşlarımıza ait binaları kastediyorum tabii ki, dönüşümü çok daha kolay olacaktır" şeklinde konuştu.