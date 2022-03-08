İçişleri Bakanı Soylu'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Suriye’den Ukrayna’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar yaşanan her gelişmede insanlık ve özelde de kadınlar için yeni bir maliyetin oluştuğu bir 21. yüzyıl tablosu içinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün idraki içindeyiz.



Ülke olarak kadim kültürümüzden ve değerlerimizden aldığımız ilhamla ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla önemli adımlar attık ve “kadının adının da imzasının da olduğu” bir neticeye ulaştık.



2004 Yılında Anayasa’nın 10. maddesinde yapılan bir değişiklikle kadına yönelik pozitif ayrımcılığın anayasal bir hüviyet kazanmasının ardından, çeşitli düzenlemelerle kadınlarımızın iş hayatındaki hakları yasal güvenceye alındı. Öte yandan gerek Devlet Memurları Kanunu’nda gerekse İş Kanunu’nda yapılan değişikliklerle kadınların analık izinleri, süt izinleri, doğum izinleri gibi pek çok hakkı da güvence altına alındı.

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Yine sosyal yaşamda kadınlarımızın ekonomik açıdan desteklenmesi adına, kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri gelirler vergiden muaf tutulmuş; yerel yönetimlere 100 bin nüfusun üzerindeki yerlerde kadın ve çocuk konukevi açma yükümlülüğü getirilmiş; eğitimde ve kamu hizmetlerinde başörtüsü yasağı kaldırılarak kadınların sosyal hayatta karşılaşabileceği tüm engelleri kaldırmaya ve onlara destek olmaya gayret edilmiştir.

"KADESTEN ELEKTRONİK KELEPÇEYE KADAR PEK ÇOK TEDBİR HAYATA GEÇİRİLDİ"



Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle işyerinde cinsel taciz suç olarak tanımlanmış; yine aynı kanunda yapılan değişiklikle “Töre Cinayetleri” kasten öldürmede müebbet hapis gerektiren nitelikli haller kısmına eklenmiştir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un çıkarılmasını takiben atılan pek çok adımla birlikte, şiddet olaylarının oluşmadan engellenmesi için de KADES’ten elektronik kelepçeye kadar pek çok tedbir ve yenilik hayata geçirilmiştir.



Bütün bunlar, kendine ait bir iklim oluşturmuş ve kadınlarımızın sosyal hayatın her alanında daha çok yer almasına, daha çok söz sahibi olmasına vesile olmuştur. Sosyal iklimler, liderlik ve siyasetin ortaya koyduğu irade ile oluşur. Kadınlarımızın sosyal hayattaki yeriyle ilgili bugün elde ettiğimiz olumlu iklimin mimarı, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah, bugüne kadar yaptıklarımızdan aldığımız ilham ve motivasyonla, kadınlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize dair taahhüdümüzü tekraren ifade etmek istiyor; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyoruz.



Bu vesileyle; Kurtuluş Savaşımızın kadınlarını, şiddet mağduru olarak hayatını kaybetmiş tüm kadınlarımızı rahmet ve şükranla anıyor; Şehit Anneleri başta olmak üzere, bu ülkeyi ve bu dünyayı fedakârlıklarıyla, emekleriyle, akılları ve şefkatleriyle güzelleştiren tüm kadınlarımızı sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.