İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane'de konuştu

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AK Parti Kağıthane İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerine değindi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gurur duyulacağı yerli me milli otomobil olan Togg arabasını yaptığını belirterek Erdoğan’ın seçimlerde Türkiye’nin gazına basacağını ve Türkiye’de Togg’un gittiği gibi ilerleyeceğini ifade etti. Bakan Soylu, konuşmasında turizm ve ihracata da değinerek Türkiye’nin her geçen gün ileriye gittiğini anlattı.



“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN DE GAZINA BASACAK TÜRKİYE'DE TOGG GİBİ ÖYLE GİDECEK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu millete onur duyulan ve yıllardır bu millete yaptırılmayan yerli ve milli arabasını verdi gazına basıyorsun gidiyor, aynen Türkiye'nin de gazına basacak Tayyip Erdoğan Türkiye'de öyle gidecek. Altyapısını kuvvetlendirdi yoksa bir fiskeyle Türkiye düşerdi, düşürmedi Türkiye'yi dalgalı denizlerde kaptan gemiyi o büyük dalgalardan kurtardı, selamete çıkardı. Türkiye'yi geri götürmek isteyenlere söylüyorum, 2 bin dolar bıraktığınız Türkiye bugün 10 bin dolar, yarın 20 bin dolar olacak, 36 milyar dolardı ihracat bugün 254 milyar inşallah. Türkiye'nin dış ticareti 1 trilyon dolar olacak. Salgın çıktı, Çin üretemedi, Avrupa Türkiye'ye geldi üretimimiz arttı, istihdamımız, çalışan insan sayımız 31 buçuk milyona çıktı. Türkiye her geçen gün ileriye gidiyor, Türkiye'nin 29 milyondu turist sayısı bugün 52 milyona çıktı. Turizm gelirler de 50 milyon doları aştı. Yıllarca devlet onları yok gördü, peki Tayyip Erdoğan zamanında ne oldu? Alevi Bektaşi kurumu kuruldu, buna kimse cesaret edebildi mi? Çünkü Almanya, Avrupa başka bir şey yapmaya çalışıyordu. İçimize fitne sokmaya Ali’siz Alevilik oluşturmaya çalışıyorlardı. Buradan herkese sesleniyorum; Tayyip Erdoğan 85 milyonun Cumhurbaşkanı'dır. Bu devlet 85 milyonun devletidir. Alevi'si, Sünni'si ,Türkü, Kürdü, Boşnak'ı, Roman'ı ve Arnavut'u ile boğazımız yırtılırcasına söylüyoruz. Demokrasi nedir biliyor musunuz? Demokrasi tam olarak budur” dedi.