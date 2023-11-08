İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terör bitme noktasına geldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden, hain Bölücü Terör Örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör, hamdolsun bitme noktasına geldi.

Geçmişte adı terör ile birlikte anılan Cudi, Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle birlikte konuşuluyor.

Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7’si Kırmızı, 15’i Turuncu, 30’u Gri, 1’i Mavi, 1’i de Yeşil kategoride olmak üzere toplam 54’ü sözde üst düzey teröristti.

Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Son 10 ayda; 104’ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.