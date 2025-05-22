İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Uyuşturucu operasyonunda 272 torbacı yakalandı

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Narkokapan İstanbul 2 operasyonunda 272 torbacı gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara yönelik detayları sosyal medya hesabından paylaştı:

"Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.

Bu 4 aylık süreçte, İSTANBUL’daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi."