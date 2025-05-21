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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... DEAŞ'a operasyon: 298 şüpheliyi yakalandı

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#DEAŞ#Terör Örgütü#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 08:09

47 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik emniyet ve jandarma tarafından 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda 298 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 47 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik Emniyet ve Jandarma tarafından 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 298 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen 159 şüphelinin yakalandığını belirtti.
Jandarma bölgesinde yapılan çalışma ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Aksaray, Amasya, Ankara, Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Burdur, Bursa, Eskişehir, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan ve örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimiz ile kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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#DEAŞ#Terör Örgütü#Operasyon

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