İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 286 binden fazla kontrolde binlerce düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Turistleri rahatsız etmeden düzensiz göçmeni tespit ediyoruz. Mobil Göç Uygulamasına 2023'te başladık. Başarılı olunca 1 Aralık itibarıyla Mobil göç araçlarını 30 ilde faaliyete geçirdik. İstanbul'da bugün hizmete aldığımız araçlarla 105'e ulaştı. Düzensiz göçle mücadelede bu araçların nasıl katkısı oldu diye sorarsanız. 19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece 192 bin 234 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 100 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildi.

86 binden fazla kontrolde binlerce düzensiz göçmen yakalandı. İnsan tacirlerine ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız.

İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alıyoruz. Bu yeni araçlarımızla birlikte İstanbul'da 103 mobil Göç Noktası'na ulaştık.

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İstanbul bizim medeniyetimizin baş tacı, gözbebeği. Bu şehir dünyanın en büyük 15. metropolü. Böylesine bir şehir ülkemizin her açısından lokomotifidir.

Göç bugün dünyanın önündeki en büyük küresel meselelerin başında geliyor. Bulunduğumuz konum, bölgemizdeki istikrarsızlıklar, savaş ve kaos gibi nedenlerden dolayı pek çok ülkede olduğu gibi maalesef biz de maruz kalıyoruz. Göçle mücadeleyi 4 aşamada sürdürüyoruz. Sorunu kaynağında, yani daha ülkesinden gelmeden çözmek. Etkisi sınır güvenlikleri; yani Savunma Bakanlığımızın yaptığı güzel iş. Ülke içinde etkin tespit ve yakalama. Hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi.

Saydığım bu 4 aşamadaki mücadeleyi her zaman kamu güvenliğinden taviz vermeden medeniyet ve insani değerlerimize uygun olarak yürütüyoruz.