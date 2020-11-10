İBB burs sonucu sorgulama ekranı: 2020 İBB burs başvuru sonuçları ilan edildi!
İBB burs sonuçları son dakika açıklamanın ardından erişime açıldı. İBB burs başvuru sonuçları ekranını üzerinden yayımlanan burs başvuru sonuçları, öğrencilerin T.C kimlik numarası ve kimlik bilgileri ile öğrenilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite burs sonuçları değerlendirilirken başvuru koşulları göz önünde bulunduruluyor. Peki, 2020 İBB burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2020 İBB burs başvuru sonucu sorgulama ekranı.
İBB burs sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Binlerce öğrencinin gerçekleştirdiği İBB burs başvuru sonuçları ekranını öğrencilerle paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Kimlik Numarası ve Doğum Yılı ile sorgulama imkanı tanıyor. İşte, İBB burs sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
İBB burs başvuru sonuçları için merakla beklenen açıklama, 10 Kasım Salı günü Genç Üniversiteli İBB sitesi üzerinden gerçekleşti. Aile durumuna ve başvuran kişinin şartları karşılayıp karşılayamadığına göre değerlendirilen İBB burs başvuru sonuçları, aşağıdaki ekran üzerinden sorgulanabilecek.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru Genel Koşulları
- T.C. vatandaşı olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
- Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
- Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
- Açık öğretimde okuyanlar
- Uzaktan öğretim görenler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- 25 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
İstenilecek Belgeler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.
- Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.
- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Değerlendirme Yöntemi
- Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
- Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
- Toplam 30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
- Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
- Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir
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