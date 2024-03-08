İBB Başkanı İmamoğlu: Kadın yönetici oranının sayısını neredeyse 3 kat artırdık

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Artistanbul Feshane'de düzenlenen etkinliğine katıldı. Gün boyu konser ve kadınlara özel etkinliklerin yapıldığı organizasyonda yer alan İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu ve Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen eşlik etti. Yağmur nedeniyle kapalı alana alınan etkinlikte, kadınlarla sohbet eden İmamoğlu, isteklerini dinledi. Oyuncu ve sunucu Derya Baykal'ın kadınlar ile birlikte gerçekleştirdiği dikiş etkinliğine katılan İmamoğlu, kadınlara seslendi.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMA GAYRETİ İÇİNDE OLUYORUZ"

Kadının, iş hayatındaki yerini güçlendirmenin yöneticilerin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Ekrem İmamoğlu, "Fırsat eşitliğini sağlama gayreti içinde oluyoruz ve bu anlamda meslek kollarını kadınlara açarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ülkenin diğer kurum kuruluşlarına da örnek olma gayreti içerisinde olduk. İşte otobüs şoförü kadın olur mu? Olur, bal gibi oluyor işte. Çalışanları istedik oldu ve çalışıyorlar ve de başarılılar. Bazısı şunu diyebilir, ‘Kadın otobüs şoförlüğü yapmamalı’ yapıyor. Bal gibi de yapıyor. Dün eşimin düzenlemiş olduğu daha doğrusu İstanbul Vakfı'yla birlikte hazırladıkları programda itfaiye eri bir kadın kendini anlattı. İlk kez biz kadın kontenjanı açtık ve kadın itfaiye erlerimiz oldu. Mükemmel çalışıyorlar. Dolayısıyla meslekleri kadınlara kapalıymış gibi yaptığınızda alanı daraltıyorsunuz ve kadınlar o fırsatı yakalayamıyor. Bu bakımdan hem meslekleri açmamız lazım hem o özgüveni kadınlara vermemiz lazım" diye konuştu.

Haberin Devamı

"BU TEK BAŞINA TÜRKİYE'NİN SORUNU DA DEĞİL"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki kadın istihdamını arttırdıklarını aktaran İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesi'nde kadın yönetici oranının sayısını yüzde 150’ye yakın artırdık. Neredeyse üç katı arttırdık. Özel bir çaba gösterdiniz mi? Evet, özel bir çaba gösterdik. Çünkü başka türlü olmuyor. Bu tek başına Türkiye'nin sorunu da değil. Dünyanın birçok ülkesinde bu sorun ama bizim bunu aşmamız lazım. Biz şanslı bir ülkeyiz. Bu ülkeye gerçekten 100 yıl önce bugün Orta Doğu'da kadına verilen bazı özgürlükleri duyunca bakın 21’inci yüzyıldayız. İşte ‘kadının araba kullanması serbest bırakıldı’ gibi. Biz buna 100 yıldır sahibiz. Yani yüz yıldır bu ülkede Atatürk cumhuriyetinde bu özgürlüğe sahibiz. Bence Cumhuriyetin en önemli kârı kadına sağlanan fırsat eşitliğidir" dedi.

Haberin Devamı

"VERİMLİLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÇALIŞAN KESİMİ KADINLAR"

‘Hiçbir kadının yaşamda; iş veya sosyal anlamdaki fırsatları ıskalamaması lazım’ diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, "Çok yaratıcı, çok girişimci, çok başarılı kadınların var olduğunu, ülkemizde de, dünyada da biliyoruz. Sanatta, bilimde, kültürde, iş dünyasında, akademik dünyada her alanda var. Ve şunu da söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu olarak kendi hayat kesitinden ifade edeyim. Örneğin 15 yıla yakındır siyasi görevlerim oldu. İlçe başkanlığı yaptım partimde, ilçe belediye başkanlığı yaptım. Büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Verimliliğin en yüksek olduğu çalışan kesimi; kadınlar. Açık söyleyeyim, çok katkılarını yaşadım. Çok başarılı oldular. Verilen her işi yüksek sadakatle, yüksek bir bağlılıkla ve işi başarma odaklı bir pozisyon ile ele alan kadınlarla çalışmanın da gururunu yaşadım" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bu arada programın bulunduğu alana yürüdüğü sırada yanına gelerek 'İSMEK'te bir hastamız vardı, ameliyat olması gerekiyordu ama kimse ilgilenmedi' diyen bir kadını dinleyen Ekrem İmamoğlu, danışmanlarına yönelerek 'Program bitmeden bu işe bakmanızı istiyorum, hatırlıyorum' diyerek talimat verdi.