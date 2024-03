İBB Başkan Adayı Kurum, Zeytinburnu’nda konuştu: İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz

Haberin Devamı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu’nda düzenlenen 5 bin 126 bağımsız bölümün Kentsel Dönüşüm kapsamında Temel Atma ve Yıkım Töreni’ne katıldı. Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde eş zamanlı olarak Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane, Bayrampaşa’da yıkım yapılırken, Zeytinburnu, Esenler, Üsküdar, Bağcılar Avcılar, Fatih ve Tuzla’nın da bir bölümünde Temel Atma Töreni yapıldı. Programda Ataşehir Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde yapılan Kentsel Dönüşüm Projesi Yıkım Töreni’ne ise canlı bağlantı yapıldı. Toplu bir şekilde dualar edildikten sonra toplamda 13 ilçenin yıkım ve temel atma töreni butonlara basılmasıyla birlikte başlatıldı.

Programa Murat Kurum’un yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda hak sahibi vatandaş katıldı.

"600 BİN CİVARINDA BİR AN ÖNCE YIKILIP YENİLENMESİ GEREKEN BAĞIMSIZ BİRİM VAR"

Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kentsel dönüşüm her baba yiğidin harcı değil. Bunu sadece bizim arkadaşlarımız yapıyor. Bugün 7 yerde yıkım, 7 yerde temel atma var. Neredeyse tamamı AK Partili belediyeler, sadece 3 tanesi farklı partiden gözüküyor. Onlar da bizim bakanlığın çalışmaları. Yani İstanbul’da kentsel dönüşümü yaparsa AK Parti yapar, başka da hiç kimse yapmaz. Öğrenmişler bir kelam, ‘Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız’ diyorlar. Vallahi biz de karşıyız. Kimse rantsal dönüşüm yapmasın. Bu sözü söyleyerek kaçamazsınız. Kentsel dönüşüm yapın. Söz verdiğiniz gibi İstanbul’u depreme hazırlayın. Biz hem genelde hem yerelde eser siyaseti takip ediyoruz. Yıllardır hizmet ederiz. Bizi hep iş başında görürsünüz. Murat Bey’in söylediği gibi bizlere bu projeleri nasıl yapacaksınız diyorlar ya, bir ay içerisindeki yıkıp başlayacağımız işin sayısı 15 bin oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek. Biz iyi niyetle yola çıktıkça inanıyoruz ki Allah bize yardım edecek. Her güzelin olduğu gibi bu coğrafyanın da bir kusuru var; depremsellik. Son yüz yıl içerisinde karalarımız ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzeri şiddetli yıkıcı deprem sayısı 231. Her sene iki veya üç tane yıkıcı deprem oluyor. Karamızda meydana gelen deprem sayısı ise 60’ın üzerinde. Ölen insan sayısı 130 bin. Bizim bu gerçekliği bilerek hareket etmemiz gerekiyor. 600 bin civarında bir an önce yıkılıp yenilenmesi gereken bağımsız birim var. 1 buçuk milyon civarındaki bağımsız birim ise riskli gözüküyor. Bunun bir tek yolu var o da kentsel dönüşüm” diye konuştu.

“İSTANBUL’UMUZU AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRMEK İÇİN 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Törende konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "İstanbul istiklal, istikbal demektir. Biz bu şehri korumak, yeniden ayağa kaldırmak için kutlu bir yola çıktık. Bizim derdimiz belli, dermanımız burada. Derdimiz İstanbul, dermanımız İstanbul’dur. İstanbul’u afetlere karşı hazır hale getirmek, İstanbullu hemşerilerimizin hayatını güvence altına almaktır. Bize düşen aziz İstanbul’a, davamızın şehrine, Fatih’in emanetine büyük bir gayretle sahip çıkmaktır. İşte bugün İstanbul’a sahip çıkmak, bu güzel şehri bekleyen afetlere karşı tedbir almak için biriz, beraberiz. İstanbul’umuzu afetlere karşı dirençli hale getirmek için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. İstanbul’a eser ve hizmet siyasetiyle güvenli, yeşil ve çevre dostu hayat alanları kazandırıp yeni bir tarih yazmakta kararlıyız” dedi.

“MİLLETİMİZ 31 MART’TA BU İŞ BİLMEZ YÖNETİME SANDIKTA EN GÜÇLÜ CEVABI VERECEKTİR”

Kentsel dönüşümün önemine değinen Kurum, mevcut İBB yönetimini de şu şekilde eleştirdi: “Bugün bu güzel şehirde 39 ilçemiz, 7.5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Tam 1.5 milyon yuvamız şu anda sağlıksız durumda. 650 bin yuvamızın acilen dönüşmesi gerekiyor. Sadece Zeytinburnu’muzda Telsiz Mahallesi’nde 378 bağımsız bölümü kentsel dönüşüm kapsamında yaptık ve hak sahiplerine teslim ettik. Beştelsiz Mahallesi’nde 19 binada 157 bağımsız bölümün inşalarını Zeytinburnu belediye başkanımızla tamamladık. Bugün bu kadar acil bir konuda CHP’li İBB yönetimi ne yapıyor? Ne acıdır ki taş üstüne taş koymuş durumda değiller. Durumun ciddiyetinin bile farkında değiller. İstanbulluları 5 yıl boyunca verdikleri dönüşüm vaadiyle sadece kandırdılar. Aynı deprem seferberlik planını 3 kere yayınlayarak, İstanbulluların aklıyla alay ettiler, yavrularımızın geleceğine ihanet ettiler. ‘Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz’ dediler, 5 bin konutu bile dönüştürmediler. ’15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz’ dediler, sözlerini tutmadılar. Üstelik milletimizle dalga geçer gibi televizyonun karşısına geçip bu sözler sorulduğunda ‘Hatırlamıyoruz’ dediler. Ama ben şuna inanıyor ve görüyorum ki milletimiz 31 Mart’ta bu iş bilmez yönetime sandıkta en güçlü cevabı verecektir.”

“İSTANBUL’UN HAKKINI, İSTANBUL’A TESLİM EDECEĞİZ”

İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu vurgulan Kurum, “Gerçek belediyeciliğin neferleri artık sahaya çıkmıştır. Bizler annelerimizin, yavrularımızın umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. İstanbul’u el ele hep birlikte dönüştüreceğiz. Biz tüm bunları yaparken birileri ‘Murat Kurum, 650 bin konutu nasıl yapacak’ diyor? Defalarca anlatmamıza rağmen anlamayanlara bir kez daha tane tane anlatıyorum. Bu konutların 650 bininin 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 250 binini özel sektörümüzle yapacağız. Geriye kalan 100 bini de sosyal konut olarak inşa edeceğiz. Evleri dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun şekilde kiralayacağız. İstanbul’un kaynağını İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını İstanbul’a teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yuvayı da İstanbul’un kaynaklarıyla, bu inançla, bu azimle, milletimizle beraber yapacağız. Daha önce bakanlık görevimi yürütürken 5 yılda 365 bin yuvamızın yapımını başlattık. Doğal afetlerde söz verdiğimiz 46 bin konutumuzu yaptık. İstanbul’umuzda dar gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için TOKİ ile 80 bin konutun yapımını başlattık. İstanbul’da 173 bin konutun dönüşüme nasıl girdiğini görürsünüz. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan bu kişi hangi yalan siyaseti yaparsa yapsın, biz 1 Nisan sabahı milletimizle el ele verip 650 bin konutumuzu birlikte yapacağız. Bu işin partisi, siyaseti veya ideolojisi yoktur. Bu seçimde, herhangi bir adaya veya partiye değil’ kendi hayatımıza, kendi geleceğimize oy vereceğiz. Yavrularımızın istikbaline oy vereceğiz. İstanbullulara söz veriyorum. İstanbul’un 5 yıldır cefasını birlikte çektik, önümüzdeki 5 yılda ise sefasını birlikte süreceğiz, güzelliklerini birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.