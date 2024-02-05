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Husumetlisinin marketini benzin dökerek yakmaya çalışmıştı! Tutuklandı

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#Fatih#Market#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 11:43

İstanbul Fatih'te marketi benzin dökerek yakmaya çalışan şüpheli G.D., tutuklandı.

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Olay, 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. G.D. isimli şüpheli, iddiaya göre sahibiyle husumeti bulunduğu markete gitti. Elindeki pet şişeye doldurduğu benzini marketin önüne döken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri G.D.'yi gözaltına aldı.

Husumetlisinin marketini benzin dökerek yakmaya çalışmıştı Tutuklandı

Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan suç poliste suç kaydı olduğu öğrenildi. G.D., "Mala zarar verme" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şüphelinin marketi yakmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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#Fatih#Market#Tutuklama

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