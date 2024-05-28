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Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen ‘8. Anadolu Medya Ödülleri’ sahiplerini buluyor. Bu yıl Hürriyet’e iki ödül birden verilecek. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a objektif yayın politikası benimsediği için ‘Yılın Genel Yayın Yönetmeni Ödülü’, yıllardır başkentin yerel gündemini takip eden ve sorunlarını sayfalarına taşıyan Hürriyet Ankara Eki’ne ise ‘Yılın Gazete Eki Ödülü’ verilecek. 5 Haziran’da Beştepe’de düzenlenecek ödül törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.

‘TİTİZ ÇALIŞILDI’

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, titiz bir çalışmayla medya kuruluşları, medya temsilcileri ve gazeteci yazarlar çok değerli jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendiği açıklamasını yaptı. Medya alanında Türkiye’nin tamamını temsil eden bir çalışma ile ödül sahiplerinin seçildiğini söyleyen Burhan, “Çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum” dedi.