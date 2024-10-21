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HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı

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#HÜRJET#Türk Havacılık Uzay Sanayii#Süpersonik Ses Hızı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 21:02

Türk Havacılık Uzay Sanayii, 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET'in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığını açıkladı.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Adım adım zirveye. 1.01 mach hızına ulaşan HÜRJET süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardı. Kıtalar arası uçuş gerçekleştirerek bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran ve göğsümüzü kabartmaya devam eden HÜRJET testlerine devam edecek” ifadelerine yer verildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, HÜRJET’in süpersonik ses hızının üzerine çıkmayı başardığı test uçuş görüntülerini de paylaştı.

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#HÜRJET#Türk Havacılık Uzay Sanayii#Süpersonik Ses Hızı

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