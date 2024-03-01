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Hükümet kararı icra edilmiştir

Güncelleme Tarihi:

#Sadettin Tantan#Ölüm Oruçları#DAVA
Hükümet kararı icra edilmiştir
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 07:00

Hükümlü ve tutukluların ölüm oruçlarını sona erdirme gerekçesiyle 19 Aralık 2000’de 20 cezaevine birden operasyon düzenlendi.

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Operasyon nedeniyle Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Operasyondan yıllar sonra 194 sanık hakkında dava açıldı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki celselerde dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ı tanık olarak duruşmaya çağırmış ancak Tantan katılmamıştı. Mahkeme Heyeti, Tantan’ın özel koruma statüsünde bulunduğu ve açık hedef haline getirilmemesi gerektiğinden ara celse açılarak ifadesinin alınmasına karar verdi. 26 Şubat’taki duruşmada Tantan’ın 14 Aralık 2000 tarihli “Cezaevleri Müdahale Emri No:1” belgesinde imzası bulunduğuna dikkat çekildi. İmzanın kendisine ait olduğunu teyit eden Tantan, şunları söyledi: “Hükümet kararı icra edilmiştir. Benim tek başıma böyle bir emir düzenlemem mümkün değildir. Asıl amaç kimsenin canına zarar gelmeden operasyonu tamamlamaktı, hükümet emri bu şekildeydi.”

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#Sadettin Tantan#Ölüm Oruçları#DAVA

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