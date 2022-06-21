HSK’dan dev yaz kararnamesi

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ADALET Bakanlığı’na Bekir Bozdağ’ın gelmesinin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilk kez rutin ve tam 33 il başsavcısının değiştirildiği kapsamlı bir ana kararnameye imza attı.

GEZİ HÂKİMİ TOKAT’A: Gezi Davası kararlarına şerh düşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Kürşad Bektaş, Tokat Turhal Hâkimliği’ne atandı. Bektaş, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer 7 sanığın 18 yıl hapisle cezalandırılmasına muhalif kalarak “Dosyadaki telefon dinlemeleri yasadışı. Beraat verilmeli” demişti.

KAŞIKÇI HÂKİMİ: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının S. Arabistan’a devrine şerh koyan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir Kahramanmaraş Hâkimliği’ne gitti.

ANKARA’DA BAŞSAVCIVEKİLİ DEĞİŞTİ: Kaçakçılık ve örgütlü suçlardan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Tufan ‘Bataklık operasyonu’, ‘Milli Emlak yolsuzluğu’ ve ‘Atadedeler’ gibi dosyaları yönetmişti. Tufan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırıyı da soruşturmuştu.

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İKİ İLE KADIN BAŞSAVCI: Kadın il başsavcısı sayısı ikiye çıktı. Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Beyşehir’den Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Tuba Ersöz ilk başörtülü il başsavcısı oldu.

33 İLDE BAŞSAVCI DEĞİŞTİ: Kararname ile Eskişehir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri’nin arasında yer aldığı 33 ilin başsavcısı değiştirilirken, yeni kurulan üç bölge adliye mahkemesine de başsavcı atandı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Antalya Başsavcısı Halil İnal, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Yargıtay Savcısı Ali Yeldan ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı.