Hopa’dan İskenderun’a rekor turu

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Karadeniz’in en doğusu Hopa’da başlayan Türkiye turu rekor denemesi 3 Ocak’ta ‘Cesaretimiz Doğuştan: Kanatlarımız Rüzgar, Yolumuz Deniz’ sloganı ile duyuruldu.

1600 mil mesafeli 10 günlük rekor denemesi, Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna uzandı. 4 kişilik profesyonel bir ekip kuruldu. Ekipte; 4 olimpiyat tecrübesi bulunan sporcu Ateş Çınar, Fenerbahçe Doğuş Yelken Okul Müdürü Barış Koncagül, Evren Koncagül ve Doğukan Kandemir yer aldı. Karbon ayak izi ölçümüyle de dikkat çekmeyi amaçlayan sporcular yalnızca rüzgar gücüyle hareket etti. Tur, Sinop, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmaris Knidos Feneri ve Kıbrıs Zafer Kayalıkları gibi noktalardan geçti ve 10 gün 2 saat 47 dakikanın sonunda İskenderun’daki balıkçı barınağında son buldu.

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GPS’TEN TAKİP

Sporcuların ‘Nox’ adlı teknesinde bulunan GPS cihazı sayesinde tur anlık olarak canlı izlendi.