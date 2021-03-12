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Gündem
Arzu ERBAŞ/FINDIKLI (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 16:24 | Son Güncelleme:

Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

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Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

RİZE’nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelanda devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
Fındıklı ilçesi Meyvalı köyünde toprak kayması meydana geldi. Kayan toprakla birlikte devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Şahin Özçırak'a ait otomobilde hasar oluştu.

Özçırak, "Dün akşam işten çıkıp eve gittiğimde evin yolunda çalışma olduğu için arabamı başka bir noktaya park ettim. Eve gittim, gece kar yağışlıydı. Sabah tekrar işe gitmek için arabanın yanına geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Arabanın üst tarafından heyelan kopmuş sürüklediği ağaç arabanın üzerine devrilmiş" dedi.

Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

 

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