Heybeli paniği

İstanbul Heybeliada’da doğum günü partisinden dönen 27 kişinin bindiği ‘Deniz Taksi 25’ adlı tekne, Çamlimanı İskelesi’nden ayrıldıktan bir süre sonra 00.50’de alabora oldu. Teknedekiler yakındaki balıkçılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve balıkçılar tarafından kurtarıldı. 11’i hastanelere kaldırılan yolcular sabaha karşı taburcu edildi. Bir yolcunun yoğun bakımda olduğu bildirildi.

KAPTAN SERBEST

Deniz polisi tarafından gözaltına alınan teknenin kaptanı Mevlüt Bozuçurum, ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bozuçurum’un tekneyi bir hafta önce yaptırdığı, ruhsat almak için Liman Başkanlığı’na başvurduğu, teknenin 24 kişilik olduğunu beyan ettiği bildirildi.TURYOL Büyükada İskele Amiri Mehmet Delikanlı, “Ruhsatı olmayan 10 kişilik tekneye 27 kişi bindirildi. Yolcular, dalgalar ve rüzgârdan korunmak için teknenin bir tarafına kümelenince tekne, alabora oldu” dedi.



Teknedekilerin yardımına koşan balıkçı Uğur Kıran, “Bir anda teknenin ışığı kayboldu. Ortağıma ‘Tekne battı’ dedim. Bir gittim ki denizin yüzeyi adam dolu. 12-13 kişide can yeleği yoktu. Can yeleği olmayanlar şok geçirmişti. 3-4 kişi titriyordu, kendini kaybetmişti. 14 kişiyi aldım, sahile bıraktım. Tekrar gittik diğerlerini topladım. İyi ki aradaydık” dedi.

‘BİZİ BALIKÇI KURTARDI’

Tekneden kurtulan Zeynep Özhan “Yaklaşık 10 dakika yol aldıktan sonra önce bir sola yattık aradan 1-2 dakika geçtikten sonra ikinci defa sallandık ardından devrildik. Ben dış taraftaydım, içeride olan arkadaşlar çıkamadılar. O sırada bir balıkçı teknesi vardı. Hepimize yardımcı oldu. Bütün adayı da ayağa kaldırdı. Ailesini aramış, yardım istesinler diye karakola göndermiş. Onun sayesinde kurtulduk, teşekkürler” ifadelerini kullandı.