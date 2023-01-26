Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Her şeyi araştırmış... İğrenç kayıtlar

Güncelleme Tarihi:

#Büşra Kabataş#Taner Yaylacı#Cinayet
Her şeyi araştırmış... İğrenç kayıtlar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 07:00

Lise öğrencisi Büşra Kabataş’ı vahşice öldüren Taner Yaylacı’nın internet kayıtlarına bakıldığında ‘15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?’, ‘Tecavüzün cezası’, ‘Çocuğun cinsel istismarı sonrası Adli Tıp uygulamaları’ başlıklarıyla aramalar yapıldığı görüldü.

Haberin Devamı

Kocaeli Gebze’de 3 katlı binanın 2’nci katında 8 Ekim 2022’de çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde 11'inci sınıf lise öğrencisi Büşra Kabataş’ın (15) yanmış cesedini buldu. Cinayetten şüphelenen polis, soruşturma başlattı. Büşra’nın annesi Aylin Çetin ile aynı işyerinde çalışırken kovulan Taner Yaylacı’nın (29), eve girerek genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 yerinden bıçakladığı ve boğarak öldürdüğü, daha sonra cinayetin ortaya çıkmaması için yangın çıkardığı tespit edildi. Tokat’a kaçma hazırlığında olan Yaylacı, polis tarafından yakalandıktan sonra ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

TELEFONU İNCELENDİ

Polis ekipleri, Yaylacı’nın cep telefonu ve bilgisayarı üzerinde inceleme yaptı. Geriye dönük araştırmalarda Yaylacı’nın; internette ‘Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları’, ‘Boğulmayla ilgili yapılan analizlerde belirtiler nasıl anlaşılır?’, ‘Bilişim suçlarında Adli Tıp tespitleri’, ‘Boğulmayla ilgili ceset görüntüleri’, ‘Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları’, ‘Ölümle sonuçlanan ırza geçme’, ‘Tecavüzün cezası’, ‘Elektroşok tabancasıyla bir insan nasıl bayıltılır?’, ‘Otopsi raporu kaç günde çıkar?’, ‘Bayıltmadan sonra tecavüz’, ‘2021-2022 lise okul çıkış saatleri’, ‘DNA ile suçlu bulunur mu’, ‘15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?’ ve ‘Tecavüzle ile ilgili pornografik görüntüler' başlıklarında aramalar yaptığı belirlendi.  

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büşra Kabataş#Taner Yaylacı#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı El Chaponun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

Film gibi operasyonun perde arkasında neler yaşandı? El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman gafil avlanmış

#Ovidio Guzman
Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor

Yatmadan önce izlenen hangi diziler uyumayı sağlıyor?

#Uyku
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma