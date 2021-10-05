Her gün sevin

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye’deki Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu’na ‘Pamuk’ ve ‘Prenses’ isimli iki kediyi götürüp çocuklara sürpriz yaptı. Polisler çocuklara Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüsü kartı da verdi.

TEDAVİ MERKEZİ

* Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hayvan Barınağı içerisinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı. Yedikule Hayvan Barınağı’ne entegre olarak yapılan merkezin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 2021 yılı içinde toplam 8 bin 502 sokak hayvanını tedavi ettiklerini belirterek, “Toplam 536 sokak hayvanını kısırlaştırdık. Parazit ve kuduz aşıları yapılan, mikroçipleri takılan, yani rehabilite edilen hayvan sayısı ise 2.564’tür. Merkezimiz yaklaşık 1500 sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı ile entegre olarak hizmet verecek” dedi.