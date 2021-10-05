Her gün sevin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Facebooka erişim kesintisiyle ilgili bomba iddiaFacebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddia#Sosyal Medya
TOGGun CEOsu çarpıcı raporu açıkladı Sapasağlam ilerliyorTOGG'un CEO'su çarpıcı raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyor#TOGG
Belözoğlunun Başakşehirdeki ekibinde dikkat çeken isimler Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...#Emre Belözoğlu
Instagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndüInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndü#Sosyal Medya
Dünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldıDünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldı!#Facebook
Beyaz Saraydan Facebook muhbirinin açıklamalarının ardından önemli adımBeyaz Saray'dan 'Facebook muhbirinin' açıklamalarının ardından önemli adım!#Sosyal Medya
Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklamaÜmraniye'de ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilik'ten açıklama#Ümraniye
Tablo geldi Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü müTablo geldi! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü mü?#Koronavirüs
Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir!#Paşinyan
ABD onaylamıştı... ABden yeşil ışık geldi Koronavirüste üçündü doz hamlesiABD onaylamıştı... AB'den yeşil ışık geldi! Koronavirüste üçündü doz hamlesi#Koronavirüs
Aleyna Ağgül davasında önemli detay Ölmeden bir gün önce başvurmuşAleyna Ağgül davasında önemli detay! Ölmeden bir gün önce başvurmuş#Aleyna Ağgül
Çektiği fotoğraf ile birinci olmuştu NASA astronotuna Vandan ilginç teklifÇektiği fotoğraf ile birinci olmuştu! NASA astronotuna Van'dan ilginç teklif#VAN
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...#Ferdikadıoğlu
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLERGündem Haberleri

Her gün sevin

#4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü#Yedikule Hayvan Barınağı#Sokak Hayvanı
Her gün sevin

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde ‘can’ dostlar unutulmadı. Çok sayıda hayvansever, barınaklara giderek, gün boyu sahipsiz kedi ve köpekleri sevdi. Bazıları da sahipsiz hayvanlara elleriyle yemek verip, oyunlar oynattı.

Haberin Devamı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye’deki Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu’na ‘Pamuk’ ve ‘Prenses’ isimli iki kediyi götürüp çocuklara sürpriz yaptı. Polisler çocuklara Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüsü kartı da verdi.

TEDAVİ MERKEZİ

* Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hayvan Barınağı içerisinde Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açıldı. Yedikule Hayvan Barınağı’ne entegre olarak yapılan merkezin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 2021 yılı içinde toplam 8 bin 502 sokak hayvanını tedavi ettiklerini belirterek, “Toplam 536 sokak hayvanını kısırlaştırdık. Parazit ve kuduz aşıları yapılan, mikroçipleri takılan, yani rehabilite edilen hayvan sayısı ise 2.564’tür. Merkezimiz yaklaşık 1500 sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı ile entegre olarak hizmet verecek” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü#Yedikule Hayvan Barınağı#Sokak Hayvanı