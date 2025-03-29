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Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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#Bayram#Tatil#Bayram Tatili
Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 11:41

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Ramazan Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Dünyaca ünlü turistlik ilçeleri bulunan Muğla'ya Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için yola çıkanlar, Aydın-Muğla kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara çikolata ikram edip trafik kurallarına uymayı içeren broşür dağıttı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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"SÜRÜCÜLERE BİLGİLENDİRME YAPILDI"

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı, sürücülere emniyet kemerinin önemi, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürüş güvenliği üzerindeki olumsuz etkileri, yakın takip ve aşırı hızın trafik kazaları üzerindeki etkisi konularında bilgilendirme yaptı.

Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Öte yandan bayram tatili boyunca il genelinde emniyetten 11 bin 520, jandarmadan 10 bin 982, Sahil Güvenlik'ten 297 olmak üzere toplam 22 bin 799 personel görev yapacak. Güvenli trafik akışı için ise 1041 ekip ve 2 bin 681 personel görevlendirildi. (DHA)

Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bu bayramda da manzara değişmedi: Akın akın geldiler; kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

 

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#Bayram#Tatil#Bayram Tatili

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