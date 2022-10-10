Hedef anneymiş

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KOCAELİ Gebze’deki bir evde, geçen cuma günü çıkan yangında Büşra Kabataş’ın (15) cansız bedeni bulunmuştu. Ekipler, yangının Büşra Kabataş’ın öldürülmesinin ardından delilleri karartmak için çıkarıldığını tespit etti. Polis, Kabataş'ı öldüren kişinin, anne Aylin Çetin’den hoşlanan Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığındaki Yaylacı, olaydan 2 saat sonra Zonguldak’a gitmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.

Büşra Kabataş

EVDEN ÇIKIYORDU

Yaylacı'nın olay günü anne Aylin Çetin'i öldürmek için geldiği ancak evde karşılaştığı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü öğrenildi. Evin kapısında bekleyen Taner Yaylacı’nın, okula gitmek için kapı önünde ayakkabılarını giyen Büşra Kabataş’ı görüp yakaladığı ardından merdivenlerde bıçakladıktan sonra odasına götürüp boğduğu, üzerine yorgan örtüp getirdiği yanıcı madde ile yaktığı belirtildi. Ayrıca incelemede, yanıcı madde kutusunun Büşra Kabataş’ın ellerine tutuşturulduğu belirlendi.

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Taner Yaylacı ile çalıştığı fabrikadan tanıştığını söyleyen Aylin Çetin, “İşten çıkarıldı. Bunu benim yaptığımı düşündüğü için, işten çıktıktan sonra bana sevgi sözcükleriyle yaklaştı. Meğerse intikam almak amaçlıymış, baştan inanmamıştım ama daha sonra düşündüm. Benimle evlenmek istediğini, beni sevdiğini söyledi. Kendisi ile evlenemeyeceğimi söyledim. O da bana saygı gösterdiğini söyledi. Sadece reddettim diye çocuğum öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Taner Yaylacı

GÖZLEM YAPMIŞ

Taner Yaylacı’nın Emniyet’te verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Yaylacı ifadesinde, “İki gündür evin etrafında gözlem yapıyordum. Olay günü Aylin Çetin'i görmedim kapıda kızı ile karşılaştım. Öldürdükten sonra delilleri yok etmek için evi yakmak istedim. Evden hemen uzaklaştım ve Zonguldak’a gitmek isterken polisler yakaladı” dedi.