Hayvanları Koruma Günü'nde... Jo'yu koruyamadık

İzmir’in Buca ilçesi, Ufuk Mahallesi 1009 Sokak’ta yürüyen Sefer A., dün 10.30 sıralarında, mahallelinin beslediği ‘Jo’ isimli köpeğe belinden çıkardığı tabancayla iki el ateş edip uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle halkı dışarı baktıklarında ‘Jo’nun can çekiştiğini gördü. Yaralı köpeği veterinere götüren mahalleli, bir yandan da durumu polise bildirdi. Veterinerde tedaviye alınan köpeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Köpeği yaralayan Sefer A., olayın ardından kendisi polis merkezine gidip ifade verdi. Sefer A.’nın ifadesinde, köpeği kendisine saldıracağından korktuğu için vurduğunu, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘BU NASIL BİR İNSAN’

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yaşanan olay, mahallelilerin ve hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinlerinden Selim Yayla (36), köpeğin tabancayla vurularak yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirip “İki el silah sesi duyup çıktık ve yaralı köpeği gördük. Mahallemizin köpeğiydi ve bizler bakıyorduk. Kan kaybettiğini görünce komşularımız veterinere götürdü. Çok sakin ve mahallemizi koruyan bir köpekti. Hiç kimseye saldırmazdı. Bunu yapan nasıl bir insan” dedi.

‘GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM’

Yaralı köpeği görünce gözyaşlarına hâkim olamadığını belirten Sebahi Can (54) da “Balkondan sesi duyup koştuk ve bunu yapan arkadaşım çıktı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Köpeğe ateş etmesi, kabul edilebilir değil. Köpeği öyle yaralı halde görünce gözyaşlarımı tutamadım” diye konuştu.