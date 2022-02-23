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Hayrettin Eren kimdir? Şehit Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren hakkında bilgiler

#Hayrettin Eren#Hayrettin Eren Nereli#Hayrettin Eren Şehit
Hayrettin Eren kimdir Şehit Özel Harekat Müdürü Hayrettin Eren hakkında bilgiler

Hayrettin Eren, görev için gitmiş olduğu Senegal'deki açılış töreninde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizinin akabinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hayrettin Eren'in naaşı Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

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Şehit Hayrettin Eren hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı: 

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu Şehit düşen Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürümüz Hayrettin Eren Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, Şehidimizin ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin. Makamı âlî olsun inşallah."

HAYRETTİN EREN KİMDİR?

Hayrettin Eren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında yer almıştı. Eren, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde 23 Mayıs 2018’de Resmî Gazete’de yayınlanan kararın ardından özel harekat şube müdürlüğü kuruldu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü “Terör örgütlerinin meskun mahal veya kırsal alanlardaki silahlı eylemlerini engellemek, gerçekleştirilen eylemlerin faillerini etkisiz hale getirmek veya yakalamak, uçak, araç, gemi, metro, tren, bina gibi kapalı alanlarda rehin alınan kişi veya kişileri kurtarmak, yüksek tehdit altında bulunan devlet büyüklerinin güvenliğini sağlamak, sivil havacılığa açık havaalanlarında operasyon gerektiren olaylara müdahale etmek özel maharet gerektirdiğinden modern silah, mühimmat, araç ve gereçlerle donatılmış çağımızın çeşitli taktik ve tekniklerini kullanabilecek özel eğitim görmüş birime ihtiyaç duyulmuş…” amacıyla kuruldu.

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