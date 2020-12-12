Hayata dönüş

Bulunduğunda 4 kilo 200 gram olan kurt yavrusu için özel beslenme programı oluşturuldu. Kurt 17 kilo 500 gram ağırlığa ulaştı. Biyolog eşliğinde özel bir alanda süren rehabilitasyon süreci boyunca doğada ihtiyacı olabilecek yaban yetenek ve davranışlarını geliştirebilmesi için özel kurgu ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 5 ay süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kurda kimlik bilgileri ve tedavi süreci ile ilgili detayların yer aldığı mikroçip yerleştirildi. Kendi yaşamını sürdürecek olgunluğuna erişen dişi kurt, bulunduğu bölgedeki doğal yaşam alanına geri salındı.