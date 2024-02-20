Hayat karartan demir için 4 milyon TL’lik tazminat davası

Haberin Devamı

İstanbul Şişli’de bir bankada 25 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan Bahar Karakurum Özkan (45), 22 Şubat 2019 tarihinde işyeriyle aynı sokakta bulunan bir kafede oturdu. Bu sırada gökdelenin dış cephesindeki camları temizlemek için sabit kurulan 27. kattaki vinçten kopan 15 kilogram ağırlığındaki bir demir parçası üzerine düştü. Ağır yaralanan Bahar Karakurum Özkan, 4 günü komada olmak üzere aylarca hastanede kaldı, 6 kez ameliyat edildi. Ağır bedensel ağrılar yaşayan Özkan uzun süre yürüyemedi, yemek dahil hiçbir ihtiyacını tek başına karşılayamadı. Vücudunda çöküntüler meydana gelen, sağ elini ve sağ kolunu kullanamayan Özkan’da yüzde 71 vücut engeli oluştu.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasında Özkan’ın vücudundaki kırıkların yaşam fonksiyonuna etkisinin ağır 4 seviyesinde olduğu, kemiklerdeki kırıklardan kaynaklı vücuttaki toplam fonksiyon kaybının ise yüzde 71 oranında kalıcı vücut engelinin bulunduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

‘VİNÇ HATALI KULLANILDI’

Dava dilekçesinde, “Savcılık dosyasındaki ifadelerde ve raporlarda vinç ünitesinin kullanırken hatalı kullanıldığı ve önemli arızaların olduğu belirtilmiştir. Yani kazanın her an meydana gelme olasılığının çok yüksek olduğu sonucuna net olarak ne yazık ki raporlarda anlatılmaktadır. Kurumsal bir şekilde yönetilen bu binanın yöneticileri ve binada yaşayanlar, yaşanan bu olayda sorumluluk duygusuyla müvekkilimi bugüne kadar bir kez bile arayıp üzüntülerini bildirmemişlerdir. Müvekkilimin yaşadığı bu olay kendisini, ailesine ve özellikle iş hayatını olumsuz olarak etkilemiş, maddi ve manevi büyük kayıp yaşamıştır” denildi.

Kaza nedeniyle sağ el ve omzunu kullanamayan müvekkilinin 2 ağır ameliyat daha geçireceğini dilekçesinde belirten Bahar Karakurum Özkan’ın avukatları, “Müvekkil, hayatının sonuna kadar tek başına yapamayacağı ve hep birilerine muhtaç olacağı bir hayata mahkum olmuştur. Tek başına kıyafetlerini giyememekte, saçını toplayamamakta, araba ve bilgisayar kullanamamaktadır. Genç bir anne olması sebebiyle çocuğunun bakım ve ihtiyaçlarını istediği gibi yerine getiremeyen müvekkil, eski fiziki görüntüsüne kavuşamaması sebebiyle değersizlik duygusu yaşamakta, halen psikolojik tedaviler görmektedir. Davalıların 3 milyon 750 bin lira manevi, 185 bin lira da maddi tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” dediler.