Havadaki komutan

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Bayraktar’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, önceki gün ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Kızılelma’nın çok önemli avantajları olduğunu belirten savunma sanayi analisti Kadir Doğan, şunları söyledi: “Bu teknolojiyle, insanlı sistemlerle insansız sistemleri birlikte çalıştıracak, onları komuta edip, yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu teknolojinin temel amacı savaş uçaklarının yükünü almak. Bu sistemle hava hedeflerine karşı angajman yeteneklerini artırıyor, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da angajman yapabiliyorsunuz. Özellikle hava savunma sistemlerinin bastırılması görevi F-16’larla, F-4’lerle veya radar görünürlüğü, manevra kabiliyeti yetersiz sistemlerle yapmak çok zordur.”

KOMUTA KONTROL ONDA OLACAK

Kızılelma’nın en önemli özelliğinin ise komuta kontrol kabiliyeti olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti: “Kızılelma havada komuta kontrol görevi görebilecek bir sistem. Bayraktar TB2, Akıncı, Aksungur gibi insansız hava araçlarını buradan yönlendirebilirsiniz. Kızılelma adeta insansız bir komutan gibi. Çok yüksek hızda seyir yaparken şuna karar verebilecek. Yerde bir hedef var ve en uygun pozisyonda olan insansız hava aracını seçecek. Tüm verileri o araçlardan alacak ve işleyecek. Diyecek ki ‘TB2 sen bunu vur.’ TB2 de bu görevi gerçekleştirecek. Kızılelma Aselsan tarafından yapılan, tamamen yerli bir sistem olan AESA’yı kullanıyor. Bu radarla daha F-16 ona yaklaşmadan onu görecek. Gökdoğan ve Bozdoğan füzesini atıp kaçacak. Bu sırada F-16 yanına bile yaklaşmamış olacak.”

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ÇALIŞMALAR 2013’TE BAŞLADI

BAYRAKTAR İHA ve SİHA’larıyla dünya çapında tanınan Baykar Teknoloji, “MİUS” olarak adlandırılan Muharip İnsansız Uçak Sistemi üzerinde ilk olarak 2013 yılında çalışmaya başladı. Selçuk Bayraktar uçağın isminin Kızılelma olduğunu 12 Mart 2022’de duyurdu. İlk prototip Samsun’da düzenlenen Teknofest 2022’de vatandaşların beğenisine sunuldu. 20 Kasım 2022’de otomatik taksi ve hızlı koşu testlerine geçildi. 3 Aralık 2022’de piste çıkan ve teker kesme testine alınan Kızılelma, bu testten tam 11 gün sonra ilk kez uçtu.

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‘DAHA FAZLA YERDE TUTAMADIK’

Selçuk Bayraktar Kızılelma’nın pistten kalkış anının videosunu paylaşarak, “Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun...” mesajını yazdı.

TÜRKİYE VE ABD’DE VAR

ABD Hava Kuvvetleri’nden 8 Mart 2019’da yapılan açıklamada, 2.5 yıldır gizli olarak yürütülen XQ-58A Valkyrie adlı insansız savaş uçağının ilk uçuşunu yaptığı duyuruldu. ABD Hava Kuvvetleri uçağın görüntülerini de paylaştı. Yine ABD 2020’de X-47B isimli insansız uçağının, USS George H.W. Bush uçak gemisinden başarılı bir şekilde kalkış yaptığını duyurdu. 2021 yılının Mart ayında ise ABD’li Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ortaklığında yürüttüğü insansız savaş uçağı projesi Loyal Wingman’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı açıklandı.

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DÜNYA ÇAPINDA İLGİ ÇEKTİ

Kızılelma’nın ilk uçuşu dünya çapında haberlere konu oldu. Özellikle Yunan medyası bu haberi görüntüleri de vererek paylaştı.

RADARLAR TESPİT EDEMİYOR

Pilotu olmadığı için it dalaşı olarak adlandırılan hava-hava muharebelerinde agresif manevralara imkân veren Kızılelma, radarda düşük görünürlüğüyle de ön plana çıkıyor. Savaş uçaklarına göre daha kısa pistlerden iniş ve kalkış yapabilen Kızılelma, mühimmatlarını gövde içerisinde taşıyabiliyor.