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Hatay’ın kemancıları

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Bolu#Keman
Hatay’ın kemancıları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

Hatay'dan Bolu'ya giden depremzede öğrenciler, Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve şehir merkezinde keman konserleri verdi, büyük ilgi gördü.

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Hatay Kardeş Sesler Korosu’ öğrencileri ile ‘Arkadaşım Keman’ projesi öğrencileri Bolu'da bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Minik öğrencilerin 4 gün süren etkinlikleri renkli gö-rüntülere sahne oldu. Hatay'dan gelen 30 depremzede öğrenci, Bolu'da gerçekleştirilen 4 günlük program çerçeve-sinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sahne aldı. Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda keman konseri veren küçük müzisyenler, son olarak İzzet Baysal Caddesi'nde keman çaldı.

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#Hatay#Bolu#Keman

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