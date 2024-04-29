Hatay’ın kemancıları

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‘Hatay Kardeş Sesler Korosu’ öğrencileri ile ‘Arkadaşım Keman’ projesi öğrencileri Bolu'da bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi. Minik öğrencilerin 4 gün süren etkinlikleri renkli gö-rüntülere sahne oldu. Hatay'dan gelen 30 depremzede öğrenci, Bolu'da gerçekleştirilen 4 günlük program çerçeve-sinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sahne aldı. Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda keman konseri veren küçük müzisyenler, son olarak İzzet Baysal Caddesi'nde keman çaldı.