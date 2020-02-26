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Hüseyin BOZOK/HATAY, DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 15:19,Son Güncelleme:/

Hatay’da Bangladeşli, 'corona virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

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Hatay’da Bangladeşli, 'corona virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
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Hatay’da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs (corona virüs) şüphesiyle gözlem altına alındı.

Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran’a buradanda kara yoluyla Suriye’ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

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