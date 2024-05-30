Hastaneye yürüyerek gitti cenazesi çıktı... 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne savcılık soruşturması

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Bursa'da yaşayan, Azime Buse ve Cemil Türkoğlu'nun 4 çocuğundan biri olan Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Yüsra, 19 Mayıs akşamı rahatsızlandı. Aile, grip şüphesiyle kızlarını Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada muayene edilip tedaviye alınan Yüsra'ya, serum takıldı. Serum takıldıktan yarım saat sonra Yüsra, fenalaştı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca çocuğun rahatsızlığı arttı, gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu da düşmeye başladı. Sabah mesaiye gelen kardiyoloji doktoru, hastanın durumunun kritik olduğunu söyleyince Yüsra, yoğun bakıma alındı. Burada, duran kalbi çalıştırıldıktan sonra entübe edilen Yüsra, hayatını kaybetti. Kızlarının, yanlış serum takılması sonucu öldüğünü söyleyen Cemil Türkoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Kızlarını, yapılan otopsinin ardından toprağa verdiklerini belirten Cemil Türkoğlu, "Bizim acımız çok büyük ama bir daha başka çocukların canı yanmasın. Çocuğumuzu yoğun bakımda bize göstermediler. Biz, hangi cihaz alınması gerekiyorsa, neresi aranması gerekiyorsa arayacaktık. Onu morgda bulduğumda buz gibiydi. Bugün benim çocuğumu toprağa vereli 10'uncu günüm. Biz kadere inanan insanlarız. Ama biliyoruz ki bu bir cinayettir" diye konuştu.

Kızlarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Azime Buse Türkoğlu ise, "Biz, çocuğumuzu öldükten 5 saat sonra morgda bulduk. Gerekli bütün adli tedbirlerin alınmasını, bunların kaçma ihtimalinin ve delil karartma şüphelerinin çok aşırı olduğuna kanaatimiz kesindir ve başımızdan geçen şeyin sadece çocuğa yapılan yanlış bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Kendi ellerimle yıkadığım yavrumu kendi kazdığım mezara koydum" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili, Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Yetkililer ise "Hasta geldiği zaman kendisiyle ilgilenildi. Yapılan muayenesinde 'kalp hastası' olduğu ortaya çıktı. Bu aileye söylendi. Aile ısrarla, kızlarını hastaneden çıkarmak istediler. Hastanın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı. Sonrada yaşamını yitirdi. Görevlendirilen müfettiş, konuyu araştırıyor” ifadesini kullandı.

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'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR'

Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü’ haberine konu olayla ilgili olarak; 20.05.2024 günü mağdur Y.T.’nin rahatsızlanarak tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Bu arada, hastanede incelemede bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişin, Yüsra Türkoğlu'nun ölüm nedenini çok yönlü olarak araştırıp doktorları, hemşireleri ve görevlileri de dinlediği belirtildi.