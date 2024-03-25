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Hastaneye giderken komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti

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#Kayseri#Melikgazi#Murat Koç
Hastaneye giderken komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 12:14

Kayseri'de, rahatsızlanınca hastaneye gitmek için komşusunun otomobiline binen Murat Koç (54), yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi 1829. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir rahatsızlığı bulunan Murat Koç, hastaneye iğne yaptırmak için komşusunun 38 AGZ 213 plakalı otomobiline bindi. Komşusu, bir süre sonra Koç'un hareket etmediğini fark etti.

Hastaneye giderken komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk incelemenin ardından Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Koç'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Hastaneye giderken komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti

Hastaneye giderken komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti

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#Kayseri#Melikgazi#Murat Koç

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