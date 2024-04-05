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Hastanede vahşet... Oğlu tarafından canice katledildi

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#Mersin Tarsus Devlet Hastanesi#Polis#Uyuşturucu
Hastanede vahşet... Oğlu tarafından canice katledildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 07:00

Murat Arslan, hastanede refakatçi olarak yanında kaldığı annesi Selma Çiftçi’yi boğazı ve ayak bilekle-rini kestikten sonra başına tabancayla ateş ederek öldürdü.

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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi’nde şubat ayında beyin ameliyatı olan Selma Çiftçi’nin (61), binanın 8’inci katındaki Beyin Cerrahisi Bölümü’nde tedavisi sürüyordu. Oğlu Murat Arslan (32) da refakatçi olarak annesinin yanında kalıyordu. Dün 04.00 sıralarında, anne ve oğlu arasında bilinmeyen neden-le tartışma çıktı. Murat Arslan, önce bıçakla annesinin boğaz ve ayak bileklerini kesti. Ardından da üzerindeki ruhsatsız tabancasıyla annesinin başına ateş etti. Çığlık ve silah sesi üzerine odaya koşan güvenlik görevlileri ve sağlıkçılar, gördükleri manzarayla dehşete kapıldı.

‘HATIRLAMIYORUM’ SAVUNMASI

Güvenlikçiler Murat Arslan’ı etkisiz hale getirirken, annesi Selma Çiftçi’nin öldüğü anlaşıldı. Murat Arslan polise teslim edilirken, annesinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan ve verdiği ilk ifadesinde cinayeti işlediğini hatırlamadığını söyleyen Murat Arslan’ın sorgusu sürüyor. Murat Arslan’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

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#Mersin Tarsus Devlet Hastanesi#Polis#Uyuşturucu

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