Hasan Hoca umut oldu... Sokak köpekleri sorununu 300 öğrenciyle çözeriz demişti

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada İstanbul’da yaklaşık 400 bin sokak köpeğinin yaşadığını ve bu rakamın zaman zaman sorunlara neden olduğunu anlatarak, sorunun çözümüne aday olmuştu. Alpak, fakülte bünyesindeki intern ve doktora öğrencilerinden oluşan 300 kişilik ekiple köpekleri kısırlaştırarak sorunu 5 yıl içinde çözebileceklerini açıklamıştı. Bununla ilgili olarak belediyelere ve ilgili kurumlara işbirliği çağrısında bulunan Alpak, tek ihtiyaçlarının operasyon alanlarının sağlanması ve malzeme maliyetinin karşılanması olduğunu da dile getirmişti.

HÜRRİYET MANŞETE TAŞIDI

Hürriyet’in pazar günü teklifini manşete taşıdığı Prof. Dr. Alpak’a hem siyasilerden hem de akademik çevreden destek yağdı. Çözüm önerisinin ses getirdiğini belirten Alpak, şöyle konuştu: “Konunun Hürriyet tarafından kamuoyuyla paylaşılmasının ardından sosyal medyadan yüzlerce mesaj aldım ve hepsini okudum. Hem olumlu hem de olumsuz yorumlar vardı. Tabii ki hepsi bizim baş tacımız, çünkü ülkemizin insanı hayvanseverdir. Ben de her seferinde hayvanlardan yana olduğumu dile getiriyorum. Hayvanlara bu kadar önem vermişken, Türk milleti de yayınlanan haberle birlikte hayvanlara olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

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TEPKİLERİN YÜZDE 90’I OLUMLU

Aldığım tepkilerin yüzde 90’ı olumlu ve destek verici nitelikteydi. Konuyla ilgili siyasilerden ve akademik çevreden birçok olumlu telefon da aldım. İzlendiğimizin farkındayım. Arayanlar dediler ki, ‘Hocam sizi takip ediyoruz ve neler yapacağınızı merakla bekliyoruz. Desteğimiz bilimle, mesleğinizle ve sizinle beraber’ dediler.

VALİLER DE YARDIM İSTEDİ

Bunun yanı sıra benzer projeleri olan meslektaşlarım ve bazı valiler de ‘Biz de bu tarz çalışmalar yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz, sizinle birlikte çalışabilir miyiz?’ şeklinde sorular yönelttiler. Yani Türkiye genelinde çağrımız karşılık bulmaya başladı. Birtakım sivil toplum kuruluşları da sosyal medya üzerinden destek vereceklerini açıkladı. Öğrencilerimiz de projenin başlamasını heyecanla bekliyor.”

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HAYVANSEVERLER DESTEK VERDİ: İNSANİ BİR ÖNERİ

- Prof. Dr. Hasan Alpak’ın önerisi hayvanseverlerden de ‘mükemmel bir düşünce’ denilerek destek aldı.

ÖNERİ ÇOK MANTIKLI

Zekiye Taş Köklü (Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı): Sokak köpekleri sorununda kesin çözümün kısırlaştırma olduğunu hep söylüyoruz. Hayvanların kısırlaştırılıp bakımları tamamlandıktan sonra mahallelerine dönmeleri gerekiyor. Bu sebeple Hasan Hoca’nın çözüm önerisini mantıklı buldum. O İstanbul özelinde konuşmuş ancak bu çalışma yurt genelinde yapılabilir. Biz ‘kısırlaştırma’ diyen herkese destek oluruz. Ancak bu operasyonlarda insan ameliyat edercesine bir sistemin kurulması ve steril koşulların sağlanması gerekli.

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UZMAN ELLERE DESTEK OLURUZ

Haydar Özkan (Doğa İnsan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucu Kurulu Başkanı): Böyle bir konuya dikkat çekmeleri gerçekten önemli. Çünkü bu konu veteriner hekimleri, veteriner fakültelerini ve meslek odalarını ilgilendiriyor. Öğrenciler, uzman hocaları eşliğinde ve işinin ehli veteriner hekimlerle birlikte kısırlaştırma yaparlarsa çok iyi olur. Hayvanları kısırlaştırmamızdaki sebep kontrolsüz doğumun önüne geçilmesi. Ancak öğrenciler hocaları eşliğinde bu işlemleri yapmalılar. Bu konuda hocalarımızın da hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Bu iş uzman ellerin yapacağı operasyonlar şeklinde uygulamaya geçerse biz her türlü desteği veririz. Ayrıca yurttaki tüm veteriner fakültesi hekimlerinin de buna katkı sağlamasını isteriz.

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MÜKEMMEL BİR DÜŞÜNCE

Nihal Erkoç (Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı): Bu çok güzel bir öneri. Belediyelerin veteriner fakültesinin yönlendirmesiyle hazırlayacağı operasyon alanlarında çok önemli sonuçlar elde edilebileceğine inanıyorum. Şu anda hâlâ bu sorunun çözümünü itlafta yani hayvanları öldürmekte görenler varken böyle bir insani düşüncenin somut öneri olarak gelmiş olması mükemmel.

İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ

Zeynep Pehlivan (Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi): HAYTAP olarak çok sayıda kısırlaştırma yapıyoruz. Devletten destek almadan veteriner hekimlerimiz birçok bölgede binlerce hayvanı kısırlaştırdı. Ancak etkili sonuç için bunun eşzamanlı tüm bölgelerde yapılması gerekiyor. Bu sebeple biz böyle bir işbirliğine hazırız. Veteriner fakülteleri, özel klinikler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin işbirliğiyle inanıyorum ki çok kısa bir sürede popülasyon sayısı düşecektir.