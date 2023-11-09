Hankendi’de zafer yürüyüşü

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Azerbaycan ordusunun 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı sonucunda 30 yıllık Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ’ın Hankendi şehrinde düzenlenen askeri geçit törenini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile oğlu Haydar Aliyev de izledi. Askeri geçitte, ordunun savaşta ele geçirdiği tank ve zırhlı araçlar sergilendi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de zafer kutlamaları yapıldı, yürüyüşlere vatandaşlarla birlikte Karabağ Savaşı gazileri de katıldı. Azerbaycan ordusu, Eylül 2020’de başlattığı karşı saldırıyla Karabağ’da 300’den fazla yerleşim birimini Ermeni işgalinden kurtarmış, 10 Kasım 2020’de yenilgiyi kabul eden Ermenistan, güçlerini bölgeden çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

ZAFER GÜNÜ

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 10 Kasım’ın Atatürk’ün vefat tarihi olması nedeniyle Karabağ’ın sembol şehirlerinden Şuşa’nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım’ı “Zafer Günü” ilan etmişti. Ermeni çetelerinin bölgeyi silahlandırmayı sürdürmesi üzerine Eylül 2023’te antiterör operasyonu başlatan Azerbaycan ordusu, 24 saatte başarıya ulaşmış ve ‘Dağlık Karabağ Ermeni Cumhuriyeti’ kendisini tamamen feshetmişti. Ekim ayında Azerbaycan Lideri Aliyev, Hankendi’de Azerbaycan bayrağını göndere çekmişti.