Hamza Dağ'dan Kemeraltı ve Konak mesajı: Yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz

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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'yi (TARKEM) ziyaret etti. Toplantıya AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Barçın, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve STK temsilcileri katıldı. Hamza Dağ, buradaki konuşmasında, Kemeraltı'nın herkesin ortak değeri olduğunu belirtip, "Bu değerimizi korumak da yine hepimizin boynunun borcu. Sizler borcunuzu layıkıyla ödüyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmek istiyoruz. Kemeraltı başta olmak üzere İzmir'in saklı kalan tüm kültürel hazinelerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmak istiyoruz. Yeşiline, mavisine, türlü doğal güzelliklerine rağmen İzmir'in diğer şehirlerden geride kalması hem üzücü hem de utanç kaynağı" ifadelerini kullandı.

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'İZMİR'İ BİR MARKA HALİNE GETİRMEK İSTİYORUM'

Gençlik yıllarından beri İzmir'in sorunlarını tahlil ettiğini dile getiren Dağ, "Milletvekilliği dönemim başta olmak üzere uzun yıllardır bir taraftan bu sorunları çözmek için gayret gösterenlere omuz veriyor, bir taraftan da sürüncemede kalan, kangren haline gelmiş sorunlar için de çözüm yolu arayışımı sürdürüyordum. Uzun soluklu bu çalışmalarımızın ardından şimdi elimize bir fırsat geçti. 18 Ocak'tan itibaren Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İzmirlilere projelerimizi, çözüm yollarımızı anlatıyorum. Şehrimizin her insanına daha yaşanabilir bir İzmir bırakmak, geçmişi ihya, geleceği inşa etmek için büyük bir aşkla 31 Mart'a hazırlanıyorum. Sizlerin desteğiyle işbaşına geldiğim takdirde altyapıdan ulaşıma, akıllı şehircilikten sosyal belediyeciliğe, sanattan spora, sanayiden tarıma kadar her alanda olduğu gibi turizmde de İzmir'i bir marka haline getirmek istiyorum" diye konuştu.

'KONAK ATATÜRK MEYDANI'NI GENİŞLETECEĞİZ'

Bu konuda atacakları adımlardan bahseden Dağ, "Turizmiyle eşsiz İzmir hayalimize değineyim; Öncelikle Kemeraltı projemizden bahsetmek istiyorum. Projemizin adı ‘KALBİMİZMİR: Tarihi Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Merkezi Projesi’. İhtiyaç duyduğu ilgi ve bakımı görmemesi nedeniyle zaman içerisinde eski canlılığını yitiren bölgemizde hayata geçireceğimiz projemizle bu değerli mirası restore ederek Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz. Konak ve Kemeraltı'ndaki tescilli binalar, projemizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bu binaları, müzeler ve kültürel mekanlar olarak işlevlendirileceğiz. Bu projeyle Konak Atatürk Meydanı'nı genişleteceğiz. Meydandaki yeşil alan oranını artıracağız" dedi.

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'KEMERALTI, İZMİR'İN KÜLTÜREL YAŞAMININ KALBİNDE YER ALACAK'

Konak Saat Kulesi'nden Agora'ya kadar her sokağı, titiz bir restorasyon sürecinden geçireceklerini aktaran Dağ, "7 gün 24 saat yaşayan, dinamik bir yer haline getireceğimiz bu bölge, yerel esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak. Sokak sanatçılarının performansları, açık hava sergileri, müzik etkinlikleri ve lezzet festivalleri ile Kemeraltı, İzmir'in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak. Hayata geçireceğimiz modern otoparklar ile ziyaretçilerin ve esnafın parklanma sorunu çözülecek, ziyaretçiler Kemeraltı'nın sokaklarını adım adım keşfetmenin keyfini çıkaracak" diye konuştu.

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'ŞEHRE GELEN TURİST SAYISINI EN AZ 2 KATINA ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve toplantılar için modern, teknolojik altyapıya sahip mekan ve tesisler inşa ederek İzmir'i bilim, kültür ve iş dünyasının buluşma noktası haline getireceklerine dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Kruvaziyer limanımızı geliştirerek, dünyanın dört bir yanından gelen gemileri ve turistleri ağırlayacağız. Karantina Adası'nda, ziyaretçilerimizin denizin ve güneşin tadını çıkarabilecekleri plajlar yapacağız, aynı zamanda sosyal tesisler inşa ederek hemşerilerimizin adanın keyfini çıkarabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Gastronomi noktasında İzmir'imizin zengin mutfak kültürünü, yerel aşçılarımızın yetenekleriyle birleştirerek, dünya çapında bir marka haline getireceğimiz İzmir Mutfak Sanatları Merkezi'ni şehrimize kazandıracağız. Ayrıca İzmir ekonomisi için 3 stratejik alandan biri de sağlık turizmi. Ülkemize gelen sağlık turistlerini İzmir'e çekmek de yerel ekonomimizi kalkındırma yolunda hedeflerimizden biri olacak. Bunları gerçekleştirdiğimizde şehrimizin turizmde hak ettiği yere geleceğini düşünüyorum. Son 30 yılda, şehrimize yıllık 1-1,5 milyon turist geliyor. Projelerimizle görev süremin sonunda bu rakamı en az 2 katına çıkaracağımıza inanıyorum."

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Dağ, "Bunları hayalden gerçeğe dönüştürebilmemiz için önümüzde bir sınav var. Önce bu sınavı geçmemiz gerekiyor ve ancak sizin desteğinizle sınavı başarıyla verebiliriz. İzmir'i İzmir yapan tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var. Ortak akıl ve istişareyle yöneteceğimiz bu şehirde sizlerle bir ortaklık sözleşmesi imzalamamız gerekiyor. İmzanızı 31 Mart'ta elinize alacağınız mühürle atmanızı bekliyoruz. Güzel şehrimizi daha güzel hale birlikte getirelim" ifadelerini kullandı.

'KEMERALTI'NIN UNESCO LİSTESİNE GİRMESİ TARAFTARIYIZ'

Kemaraltı'nın UNESCO listesine girmesi konusunu takip ettiklerini vurgulayan Dağ, “Şu anda somut bir netice alamamış olsak da önümüzdeki dönem çok iyi takip edeceğimiz, inşallah çok zor olmayacak şekilde netice alacağımız bir süreç olacak. Bir yol kazası var orada. O yol kazasını atlatacağız. Dolayısıyla Kemeraltı'nın UNESCO listesine girmesi taraftarıyız. Sonuna kadar takibini yapacağız. Önümüzdeki dönemde çok da gecikmeden başarılı olacağımıza hiç şüphem yok" diye konuştu.