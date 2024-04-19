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Hamile kadının ölümüne neden oldu, 'görmedim' dedi

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#Adana#Adana Haberleri#Trafik Kazası
Hamile kadının ölümüne neden oldu, görmedim dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 10:28

Adana’da eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile Nur Abbud’a (31) çarpıp, ölümüne neden olan otobüs şoförü Ali Davarcı, ‘takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu sayıldı. İfadesinde, “Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim" diyen Davacı, tutuklandı.

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Kaza, 17 Nisan saat 23.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi, Karataş Caddesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 9 aylık hamile Nur Abbud, yolculuk sırasında eşi Raid Abbud’un (40) kullandığı elektrikli bisikletten yola düştü. Bu sırada Ali Davarcı’nın kullandığı 01 J 0142 plakalı özel halk otobüsü, hamile kadına çarptı. Abbud ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürülürken, Davarcı ise gözaltına alındı. 4’üncü çocuğu olan erkek bebeği sezaryen ile alınan Nur Abbud kurtarılamadı. Abbud’un cenazesi defnedilmek üzere Suriye’nin Azez kentine götürüldü.

Hamile kadının ölümüne neden oldu, görmedim dedi

‘Takip mesafesi’ kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle kazada asli kusurlu sayılan otobüs şoförü Ali Davarcı, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinde, “Yolda azami hızda ilerliyordum. Kadının yola düştüğünü görmedim. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davarcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Hastanede gözlem altında tutulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Hamile kadının ölümüne neden oldu, görmedim dedi

Hamile kadının ölümüne neden oldu, görmedim dedi

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#Adana#Adana Haberleri#Trafik Kazası

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