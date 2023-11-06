×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Haluk Bayraktar’a Kosova’da “Üstün Hizmet” madalyası verildi

Güncelleme Tarihi:

#Kosova#Haluk Bayraktar#Madalya
Haluk Bayraktar’a Kosova’da “Üstün Hizmet” madalyası verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 22:43

Kosova’ya resmi ziyarette bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’a Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci tarafından “Üstün Hizmet” madalyası verildi.

Haberin Devamı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kosova’nın başkenti Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ve Kosova Savunma Bakanı Yardımcısı Shemsi Syla da hazır bulundu.

Haluk Bayraktar’a Kosova’da “Üstün Hizmet” madalyası verildi

Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Bakan Maqedonci’nin Baykar şirketi ile iş birliğinin askeri teknolojide son nokta haline geldiğini vurguladığı aktarılarak, yatırım yapılacak bir sonraki projelerin ele alındığı ve satın almaların ötesine geçebilecek işbirliğinin yapılması gerektiği konusunda Bayraktar ile hemfikir olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Haluk Bayraktar’a Kosova’da “Üstün Hizmet” madalyası verildi

Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ise, Baykar’dan satın alınan ürünlerle artık FSK’nın savunma ve güvenliğini garanti edecek düzeyde bir misyonu yerine getirebileceğini söyledi.

Görüşme sonunda Bakan Maqedonci, Haluk Bayraktar’a “Üstün Hizmet” madalyası takdim etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kosova#Haluk Bayraktar#Madalya

BAKMADAN GEÇME!