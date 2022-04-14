Haltercilere taş çıkardı: 70 kiloluk demir kapağı çaldı

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Olay, geçen Pazar günü saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz 4 kişi, bir süre sokakta dolaştı. İş merkezinin önündeki demir kapağı gözüne kestiren kişiler, fark edilmemek için çevreyi bir süre gözetledi. Daha sonra şüphelilerden biri, yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki demir kapağı yerinden sökerek omzuna aldı ve sokaktan ayrıldı.

YAŞANAN OLAYI TEBESSÜM EDEREK ANLATTI



Pazartesi günü iş yerine gelen Yusuf Kurşun, demir kapağın yerinde olmadığını görünce şok yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Kurşun, demir kapağın çalındığını gördü. Yaşanan olayı tebessüm ederek anlatan Kurşun, "Demir kapı 60-70 kilo ağırlığında. Kameradan izlediğimizde bir kişi, tek başına kapıyı yerinden söküp çalıyor. Naim Süleymanoğlu gibi" dedi.



Kurşun, "Pazartesi günü iş başı yaptığımızda demir kapının yerinde olmadığını gördük. Kamera görüntülerini izlediğimizde bir kişi, yaklaşık 70 kilo ağırlığındaki oldukça ağır demir kapıyı söküp, götürüyor. Arkadaş çok güçlü. Tek başına demir kapıyı sırtlıyor ve sendeleyerek sokaktan ayrılıyor. Biz de kaldırımda yürüyenlerin çukura düşmemesi için önlem amaçlı palet koyduk" diye konuştu.

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HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Yaşanan hırsızlık olayı ise, iş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta 4 kişinin bir süre dolaştıkları, kısa bir süre sonra birinin demir kapıyı yerinden söküp omzuna aldığı ve sendeleyerek sokaktan ayrıldıkları görülüyor.