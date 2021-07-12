Halkalı İstanbul 3. Havalimanı metro durakları güzergah bilgileri netlik kazanıyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinasının ikisi kazılarını tamamladı. Şu an 6 makinemiz kazılarına devam ediyor. Bugün itibarıyla toplam 62 bin 603 metrelik tünel işimizin 43 bin 763 metresini, yani yüzde 70’ini tamamladık. 2022 yılı Mart ayı itibariyle kalan tüm tünel kazı işlerini de bitireceğiz” dedi.

HALKALI İSTANBUL 3. HAVALİMANI METRO DURAKLARI GÜZERGAH BİLGİLERİ

Halkalı-Halkalı Stad-Olimpiyatköy-Kayaşehir-Fenertepe-Arnavutköy 2- Arnavutköy 1- İstanbul Havalimanı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara