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Haber Giriş: 12.07.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Halkalı İstanbul 3. Havalimanı metro durakları güzergah bilgileri

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Halkalı İstanbul 3. Havalimanı metro durakları güzergah bilgileri

Halkalı İstanbul 3. Havalimanı metro güzergahı ve durakları belli oldu. Toplam 31,5 KM'lik uzunluğa sahip olacak Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı, şimdilik toplamda 8 duraktan oluşuyor. Peki, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? İşte, Halkalı İstanbul 3. Havalimanı metro durakları güzergah bilgileri

Halkalı İstanbul 3. Havalimanı metro durakları güzergah bilgileri netlik kazanıyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinasının ikisi kazılarını tamamladı. Şu an 6 makinemiz kazılarına devam ediyor. Bugün itibarıyla toplam 62 bin 603 metrelik tünel işimizin 43 bin 763 metresini, yani yüzde 70’ini tamamladık. 2022 yılı Mart ayı itibariyle kalan tüm tünel kazı işlerini de bitireceğiz” dedi.

HALKALI İSTANBUL 3. HAVALİMANI METRO DURAKLARI GÜZERGAH BİLGİLERİ

Halkalı-Halkalı Stad-Olimpiyatköy-Kayaşehir-Fenertepe-Arnavutköy 2- Arnavutköy 1- İstanbul Havalimanı

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