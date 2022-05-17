Halı sahada ölümden döndü! Sağlık ekipleri hemen müdahale etti

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Olay, dün akşam saatlerinde gençlerin futbol oynadığı halı sahada meydana geldi. Maç sırasında rakibi ile çarpışan Azat Halo, bir anda yere yığılarak baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan Halo, bilincini kaybederken, saha içinde yaşanan paniğin ardından yan sahada arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan ve 'ambulans çağırın' seslerini duyan Yunus Kara, gencin yardımına koştu.



Kara, baygınlık geçirdikten sonra dili boğazına kaçıp bilinci kapanan ve çenesi kilitlenen gence sahadakilerle müdahale ederek, dilini çıkardı. Sağlık ekipleri gelene kadar müdahalesini sürdüren Kara, Halo'nun nefes alıp vermesini sağladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Halo, tedavisinin ardından evine gönderildi.

