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Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere canlı yayında cevap verdi

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Ural#Kanal D#Neler Oluyor Hayatta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 18:54

Hakkındaki eleştirilere canlı yayında cevap veren Hakan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak "Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar" dedi.

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Kanal D’de hafta içi her sabah yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, ünlü sunucu Hakan Ural hakkında son günlerde sosyal medyada gündeme getirilen konulara ilişkin açıklama yapıldı. İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısına ilişkin yaptığı yorumlar nedeniyle yeniden konuşulan Hakan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler yoluyla saldırıya maruz kaldığını belirten Ural, “Düşüncelerimin halkta karşılık bulmasını hazmedemiyorlar” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a verdiği destek sebebiyle eleştirildiğini anlatan Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı Neler Oluyor Hayatta programının canlı yayınında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

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Siyasete gireceğine yönelik iddialara da değinen Hakan Ural, siyasete girmeyi düşünmediğini belirtti. Kendi görüşlerine en yakın partinin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olduğunu açıkladı. Kendisine sistematik olarak saldıran gazetecilerin olduğuna dikkat çeken Ural, “Halkın içerisinden çıkmış bir adamım. 41 yıldır çalışıyorum. Yemiyor içmiyorlar, beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Tüm bunların öznesinde, ‘Hakan’ı yıpratmamız lazım’ var. Benim bir görev beklentim yok. Ben asla siyaset yapmayacağım. Fikirlerim ve düşüncülerim var. Elbette bunları paylaşacağım. Siyaset yapacak olsam da MHP’den yaparım.” diye konuştu.

 

 

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#Hakan Ural#Kanal D#Neler Oluyor Hayatta

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