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Hafriyat kamyonu polis aracına çarptı! İki polis yaralı

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#Hafriyat Kamyonu#Polis Aracı #Yaralı
Hafriyat kamyonu polis aracına çarptı İki polis yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 04:41

İstanbul Maltepe’de polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan 2 polis memuru yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşak üzerinde gece devriyesinde olan polis aracına hafriyat kamyonu çarptı. Çarpma sonucu aracın içerisinde bulunan 2 polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı polisler hastaneye kaldırdı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan, hafriyat kamyonu sürücüsünün aracı ile beraber kaçtığı sırada çevrede bulunan çok sayıda araca da hasar verdiği öğrenildi. Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. 

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#Hafriyat Kamyonu#Polis Aracı #Yaralı

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