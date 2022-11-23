Hablemitoğlu cinayetinde 20 yıl sonra dava

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili hazırlanan 364 sayfalık iddianame, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede 1 numaralı şüpheli FETÖ lideri Fetullah Gülen oldu. İddianamede, eski MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş‘ın silahlı suç örgütü kurduğu anlatılarak, “Örgütün amacı örgüt liderinin talimatı ile adam öldürme eylemleri icra etmektir” denildi.

Suikastın, Hablemitoğlu’nun FETÖ’yü yazdığı ‘Köstebek’ adlı kitabı ve adının MİT Müsteşarı olarak geçmesi nedeniyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.